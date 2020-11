LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega basket 2020-2021 DIRETTA: riprende il cammino continentale dopo un lungo stop

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Stella Rossa, il sesto match stagionale di Eurolega 2020-2021 per i meneghini. Per il sodalizio del capoluogo lombardo si tratta solamente del secondo incontro disputato nella massima competizione europea, dopo la sconfitta contro il Valencia del sei novembre, da un mese a questa parte.

L’Olimpia, prima che il Covid decidesse di interrompere il suo cammino europeo, stava viaggiando a gonfie vele e aveva conquistato tre dei primi quattro incontri disputati. Dopo il passo falso contro il Valencia, ora Milano è chiamata a ridestarsi immediatamente contro una rivale insidiosa come la Stella Rossa, la quale, però, a livello di roster è inferiore ai meneghini.

I serbi avevano iniziato bene quest’edizione dell’Eurolega, facendo anche lo scalpo al CSKA Mosca, ma nelle ultime tre partite disputate hanno sempre perso e, di fatto, stanno attraversando un periodo di crisi. Milano, quindi, deve assolutamente approfittare del momento negativo della Stella Rossa. L’appuntamento con l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle ore 20.45. Mi raccomando, non mancate!

