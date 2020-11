Olimpia Milano-Stella Rossa oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket 2020-2021

L’Olimpia Milano ritorna in campo in Eurolega: dopo la sconfitta di Valencia, ultimo match giocato in mezzo a una sfilza di rinvii per cause altrui prima e proprie poi, la squadra di coach Ettore Messina riceve la Stella Rossa al Mediolanum Forum di Assago (vuoto).

La Stella Rossa finora è riuscita a giocare tutte e otto le partite, vincendone tre (contro Baskonia, ASVEL e CSKA Mosca) e perdendone cinque (contro Fenerbahce, Zalgiris, Khimki Mosca, Bayern Monaco e Real Madrid). Scosso nel profondo dalla morte di Michael Ojo in estate, il club di Belgrado sta per il momento facendo leva sulle ottime medie realizzative di Jordan Loyd, a quota 21.6 punti a gara, per ampio distacco miglior realizzatore del’Eurolega davanti a Mike James e Will Clyburn del CSKA. Milano vedrà rientrare molti dei giocatori fermati da Covid-19 (Riccardo Moraschini) o infortuni (Kevin Punter, Malcolm Delaney), rimanendo però priva di Gigi Datome.

Il match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Stella Rossa vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

OLIMPIA MILANO-STELLA ROSSA, EUROLEGA 2020-2021: PROGRAMMA

VENERDÌ 2 OTTOBRE

Ore 20:30 A|X Armani Exchange Milano-Stella Rossa

OLIMPIA MILANO-STELLA ROSSA, EUROLEGA 2020-2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo