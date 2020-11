Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia Milano torna in campo, dopo lo stop dovuto al Covid, contro la Stella Rossa

Dopo aver ripreso la marcia al momento trionfale in campionato, l’Olimpia Milano, lasciatosi l’incubo Covid alle spalle, è pronta a tornare in campo anche in Eurolega. I meneghini sfideranno un sodalizio dalla grandissima tradizione quale la Stella Rossa di Belgrado, che è a tutti gli effetti l’ultima vincitrice della Lega Adriatica dato che nella stagione 2019-2020 il titolo non è stato assegnato.

La Stella Rossa aveva iniziato bene quest’edizione dell’Eurolega, facendo lo scalpo anche al CSKA Mosca, ma nelle ultime due settimane ha vissuto una piccola crisi. Il team della capitale serba, infatti, ha perso gli ultimi tre match disputati, contro Khimki, Bayern Monaco e Real Madrid, ed è scivolato in tredicesima posizione nella graduatoria della massima competizione continentale.

Per l’Olimpia Milano, che nelle ultime settimane, a causa del Covid, ha disputato solo un incontro in Eurolega, che l’ha vista cadere in casa del Valencia, dunque, si tratta di una sfida abbordabile. Siamo ancora all’inizio della massima competizione continentale, ma dato che il successo in Europa, ai meneghini, manca da oltre un mese, conquistare questo match sarebbe decisamente importante.

Credit: Ciamillo