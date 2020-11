LIVE Motocross, GP Pietramurata MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli deve vincere e sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del Gran Premio di Pietramurata – La classifica del Mondiale MXGP 2020 – La cronaca del Gran Premio del Trentino

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Pietramurata, penultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2020. Sul tracciato trentino va in scena il secondo round del trittico conclusivo, con la concreta possibilità che già oggi Tim Gajser possa andare a festeggiare il suo secondo titolo consecutivo nella classe regina del motocross. La giornata odierna (che precede il Gran Premio di Garda e Trentino di domenica) vedrà le due manche ai seguenti orari. Si partirà con Gara-1 alle ore 12.15, mentre Gara-2 prenderà il via alle ore 15.10.

Si chiuderà già oggi la questione titolo iridato? Tim Gajser ha dalla sua un vantaggio notevole di 73 punti su Tony Cairoli, per cui un margine assolutamente ampio. A quattro manche dalla fine della stagione, e quindi con 100 punti in palio, al nostro portacolori occorre vincere sempre e sperare che il campione del mondo in carica commetta un “suicidio sportivo”. Visto l’andamento recente dell’alfiere della Honda appare una vera e propria missione impossibile per il siciliano che, a sua volta, sta facendo i conti con qualche acciacco di troppo. Alle loro spalle rimane lo svizzero Jeremy Seewer con 18 lunghezze di ritardo da Tony Cairoli, mentre Jorge Prado è ancora out causa positività al Covid-19.

Il Gran Premio di Pietramurata della MXGP prenderà il via alle ore 12.15 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 15.10. Il titolo della classe regina è pronto per essere assegnato. Tim Gajser chiuderà i conti oppure Tony Cairoli riuscirà a rimandare tutto all’ultima tappa di domenica? OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Mondiale motocross 2020.

Foto: Valerio Origo