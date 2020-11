Motocross, risultato GP Pietramurata MXGP 2020: Tim Gajser approfitta della caduta di Cairoli in gara-1 ed è Campione del Mondo

Tim Gajser chiude i conti già al termine della prima manche del Gran Premio di Pietramurata 2020 e può festeggiare finalmente la certezza aritmetica del suo quarto titolo iridato in carriera nel Mondiale Motocross. Si tratta del terzo sigillo nella classe MXGP per lo sloveno della Honda, il secondo consecutivo dopo il trionfo della passata stagione. Gajser si è reso protagonista quest’oggi di una gara-1 tutta in rimonta ad Arco, recuperando dopo una brutta partenza dalla 13ma alla seconda piazza sul traguardo dovendosi arrendere solamente allo svizzero Jeremy Seewer.

L’alfiere della Yamaha ha preso subito il comando della run allo start ed è stato in grado di conservarlo fino all’arrivo resistendo strenuamente agli attacchi di Gajser negli ultimi giri al termine di un bellissimo duello. Il podio di manche è stato completato da un pilota italiano ma non si tratta di Tony Cairoli, retrocesso in sesta piazza a causa di una caduta (in quel momento era secondo in scia a Seewer), bensì di uno strepitoso Alessandro Lupino capace di centrare il miglior risultato della stagione. Il 29enne nativo di Viterbo ha preceduto le Kawasaki del belga Clement Desalle e del francese Romain Febvre senza commettere sbavature e stringendo i denti per tutta la gara nel tentativo di restare nelle posizioni di vertice.

Fuori dalla top10 gli altri due azzurri in gara, con Michele Cervellin 13° e Ivo Monticelli 14° che portano comunque a casa buoni punti mondiali. Con il risultato di questa gara-1, Tim Gajser si garantisce il primo posto in campionato allungando a +80 su Tony Cairoli (restano in palio 75 punti da qui a fine stagione). 3° Jeremy Seewer, che accorcia le distanze dal siciliano portandosi a -8 dalla seconda piazza nel Mondiale.

CLASSIFICA GARA-1 GP PIETRAMURATA 2020 – MXGP

1 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 34:52.423 0.000 53.335 25

2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 34:56.730 4.307 53.226 22

3 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 35:01.057 8.634 53.116 20

4 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:02.217 9.794 53.087 18

5 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:03.907 11.484 53.044 16

6 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:08.517 16.094 52.928 15

7 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 35:14.478 22.055 52.779 14

8 189 BOGERS, Brian NED KNMV Marchetti Racing Team KTMKTM 35:17.590 25.167 52.701 13

9 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:25.081 32.658 52.516 12

10 911 TIXIER, Jordi FRA FFM JT911 KTM racing team KTM 35:31.572 39.149 52.356 11

11 811 STERRY, Adam GBR ACU Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 35:36.001 43.578 52.247 10

12 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 35:42.079 49.656 52.099 9

13 747 CERVELLIN, Michele ITA FMI SDMCORSE-YAMAHA Yamaha 35:44.966 52.543 52.029 8

14 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 35:47.729 55.306 51.962 7

15 4 TONUS, Arnaud SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:49.530 57.107 51.918 6

16 53 WALSH, Dylan GBR MNZ JM Honda Racing Honda 35:52.329 59.906 51.851 5

17 152 PETROV, Petar BUL BMF Team VRT Nordpesca Holland KTM 35:54.186 1:01.763 51.806 4

18 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR PAR Homes RFX HusqvarnaHusqvarna 35:59.344 1:06.921 51.682 3

19 7 LEOK, Tanel EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 36:01.588 1:09.165 51.629 2

20 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 36:03.609 1:11.186 51.580 1

21 321 BERNARDINI, Samuele ITA FMI Ghidinelli racing s.s.d s.r.l.Yamaha 36:07.286 1:14.863 51.493 0

22 17 BUTRON, Jose ESP RFME JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 36:09.848 1:17.425 51.432 0

23 201 PICHON, Zachary FRA FFM Honda 36:11.196 1:18.773 51.400 0

24 6 PATUREL, Benoit FRA FFM JM Honda Racing Honda 36:13.238 1:20.815 51.352 0

25 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Sarholz Racing TeamKTM 36:20.369 1:27.946 51.184 0

26 920 VALENTIN, Ander ESP RFME Husqvarna 16:30.724 -11 Laps 50.690 0

Credit: Infront