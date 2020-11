Motocross, GP Pietramurata 2020: Tim Gajser può chiudere i conti per il titolo, Tony Cairoli prova a rimandare la festa dello sloveno

Secondo round consecutivo ad Arco di Trento per il Mondiale Motocross, che si appresta ad affrontare domani il Gran Premio di Pietramurata 2020 valevole come diciassettesima e penultima tappa della stagione. Nella classe MXGP Tim Gajser è ormai ad un passo dal quarto titolo iridato della carriera (il terzo in top class), con la certezza aritmetica che potrebbe arrivare già al termine di gara-1 nel caso in cui riuscisse a guadagnare almeno due punti nei confronti di Tony Cairoli. L’azzurro, reduce dal successo overall nel GP del Trentino, è staccato attualmente di 73 punti dalla vetta della generale quando restano ancora 100 punti a disposizione nelle ultime quattro manche del campionato (tutte in programma ad Arco).

Lo sloveno della Honda, anche in caso di match point fallito in gara-1, potrà verosimilmente chiudere i conti nella seconda run di giornata alla luce dell’enorme vantaggio accumulato in classifica sugli inseguitori. Domenica scorsa (con il 4° posto di gara-2) il nativo di Ptuj classe 1996 ha interrotto un’impressionante sequenza di dodici podi consecutivi, a testimonianza di una costanza di rendimento sensazionale che gli ha consentito di allungare ormai definitivamente nella generale. Gajser non è comunque stato perfetto in questo periodo, rendendosi protagonista talvolta di errori o partenze deficitarie, ma la sua condizione fisica straripante gli ha permesso di fare la differenza rispetto alla concorrenza per quanto riguarda il ritmo sulla lunga distanza nelle run.

Cairoli, stella indiscussa del motocross azzurro con i suoi nove titoli mondiali, punta domani al bis nell’overall per dimostrare di poter tenere il passo di Gajser e per blindare la seconda posizione in campionato dagli attacchi dello svizzero Jeremy Seewer. In questo finale di annata si profila infatti una bella lotta tra Cairoli e Seewer per chiudere il 2020 da vice-campione, anche se il siciliano della KTM può gestire un discreto margine di 18 punti nei confronti del centauro Yamaha. Ci si aspetta una reazione d’orgoglio dopo un negativo primo GP trentino da parte del francese Romain Febvre, saldamente 4° nel Mondiale ma reduce da due manche fuori dalla top5. Outsider di lusso saranno invece due piloti che hanno già annunciato il ritiro a fine stagione come il belga Clement Desalle (vincitore di gara-2 domenica) ed il francese Gautier Paulin (4° e 3°), pronti a piazzare un’ultima zampata prima di abbandonare la MXGP. Obiettivo top10 per gli italiani Alessandro Lupino, Ivo Monticelli e Michele Cervellin, mentre Samuele Bernardini andrà a caccia della zona punti.

Credit: Infront