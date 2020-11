LIVE Moto2, GP Portogallo 2020 DIRETTA: BASTIANINI CAMPIONE DEL MONDO! Tripudio Italia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Enea Bastianini CAMPIONE DEL MONDO! Basta un 5° posto a Portimao. Gara a Gardner, 2° Marini

Enea Bastianini campione con 9 punti su Luca Marini e Sam Lowes

Luca Marini: “Ho dato tutto quello che avevo, ringrazio il team per il lavoro di quest’anno”

Enea Bastianini: “E’ il giorno più bello della mia vita! E’ stata una stagione straordinaria”

14.09 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

14.08 Ricordiamo che Enea Bastianini passerà in MotoGP nel 2021 e sarà compagno di squadra di Luca Marini nel Team Ducati Esponsorama.

14.07 L’Italia torna a vincere il Mondiale della classe intermedia a distanza di due anni. Nel 2018 si impose Francesco Bagnaia, mentre nel 2017 toccò a Franco Morbidelli.

14.03 La classifica finale del Mondiale Moto2:

Enea Bastianini: 205 punti Luca Marini: 196 Sam Lowes: 196 Marco Bezzecchi: 184

Luca Marini chiude secondo grazie ai migliori piazzamenti nei confronti di Lowes.

14.01 Vince la gara l’australiano Gardner davanti a Marini e Lowes, staccati rispettivamente 1″6 e 3″8. 4° Bezzecchi a 8″4, 5° Bastianini, che si laurea campione del mondo di Moto2 dopo un GP soffertissimo!

ENEA BASTIANINI CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! HA VINTO L’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

-1 Luca Marini si è arreso, viaggia a un secondo da Gardner.

-1 ULTIMO GIRO! Enea Bastianini è quinto, basta e avanza per il Mondiale!

-2 Gardner ne ha di più e allunga su Marini, che dà addio al Mondiale…

-2 Gardner attacca Marini e passa al comando! L’australiano sta facendo un favore a Bastianini. E non piccolo…

-2 Ultimi due giri di un Mondiale pazzo.

-3 LOWES PERDE TERRENO! Un secondo dalla coppia di testa!

-3 Martin supera Fernandez ed è sesto. Davanti Lowes si porta a 6 decimi da Marini e Gardner. Quinto Bastianini.

-4 Anche Martin e Roberts sono rientrati sul gruppetto con Bezzecchi, Bastianini e Fernandez.

-4 1’42″560 per Lowes, RECORD DELLA PISTA! Il britannico è scatenato, reagisce e prova a riportarsi su Gardner e Marini! Finale assurdo! Bastianini ripassa Fernandez ed è quinto.

-5 Fernandez ripassa Bastianini, che ora è sesto!

-5 Marini e Gardner sono insieme, a 1″1 Lowes che ha rischiato di cadere! 4° Bezzecchi a 4″9, tallonato da Bastianini.

-6 SI SCUOTE BASTIANINI! Supera Fernandez ed è quinto! Ora davanti a lui c’è Bezzecchi: se lo passasse, allora sarebbe sicuro del titolo, a prescindere dai risultati degli altri.

-6 Gardner prova l’attacco, Marini chiude la porta.

-7 E’ brutto da dire, ma a questo punto Marini può sperare solo in un errore di Bastianini per vincere il Mondiale, oppure in un problema tecnico o crollo delle gomme. Intanto però deve guardarsi da Gardner e Lowes per vincere la gara.

-8 Al momento Bastianini sta vincendo il Mondiale per soli 3 punti su Marini e 8 su Lowes.

-8 Gardner ha ripreso Marini! Lowes invece non è riuscito a tenere il passo dell’australiano. E’ terzo a 1″2 dalla coppia di testa.

-9 Marini al comando, 3° Lowes, 4° Bezzecchi, 6° Bastianini. Al momento Bastianini sarebbe campione del mondo.

-9 Inizia a fare fatica Marini. Gardner si porta a 6 decimi e, purtroppo, si sta portando dietro anche Lowes…

-10 Luca Marini al comando con un secondo su Gardner e Lowes. 4° Bezzecchi a 1″1 dal britannico.

-10 Bastianini ripassa Martin ed è sesto. L’italiano sta facendo il ragioniere, come Arenas in Moto3.

-11 Martin supera Bastianini. Il nativo di Rimini ora è 7°. Per sua fortuna l’ottavo, Vierge, è distante ben 2″7.

-11 PAZZESCO GARDNER! Va a riprendere e supera Lowes! Una buona notizia per Bastianini. Ora il britannico è terzo. Forse inizia ad accusare dolore alla mano.

-12 Intanto Luca Marini prova ad allungare. 7 decimi su Lowes. Al momento sta facendo un favore a Bastianini. Ma questa gara è ancora lunghissima, siamo appena a metà…

-13 Reagisce Bastianini e si riporta almeno davanti a Martin. Ora è sesto, ma non basta: deve chiudere quarto per essere sicuro di vincere il titolo. Ora non è più momento di fare calcoli…

-13 Incredibile quello che sta succedendo…Bastianini viene superato anche da Martin ed è settimo. Se finisse nono, allora Marini si aggiudicherebbe il Mondiale vincendo questa gara.

-14 Continua a perdere posizioni Bastianini, passato anche da Bezzecchi. Proprio non va…

-15 Ora Bastianini è tallonato da Bezzecchi, che potrebbe attaccarlo a breve. Fernandez supera Gardner ed è terzo.

-15 Prepariamoci ad un finale allucinante. Marini è in testa davanti a Lowes. Il fratello di Valentino Rossi ed il britannico stanno andando via. A mezzo secondo Gardner e Fernandez, a 1″5 Bastianini, che sembra proprio non andare…

-16 MARINI E LOWES SUPERANO GARDNER! Bastianini è quinto, l’Italia rischia una beffa incredibile. Se vincesse Lowes e Bastianini finisse quinto, il Mondiale sarebbe del britannico…

-17 Marini e Lowes hanno ripreso Gardner! Fernandez supera Bastianini, ora il leader del Mondiale è quinto…

-17 Bastianini viene passato da Fernandez, ma poi si riprende la quarta posizione che gli consentirebbe di vincere il Mondiale senza dover guardare i risultati altrui.

-18 Bastianini si è staccato da Marini e Lowes! Si mette malissimo per il romagnolo…

-18 Fernandez attacca Bastianini, che per ora conserva la quarta piazza.

-18 Come prevedibile, Marini e Lowes stanno andando a riprendere Gardner…

-19 Attenzione perché può succedere di tutto. Non sappiamo se Bastianini stia facendo la formichina, ma di sicuro è evidente che stia faticando a tenere il passo di Marini e Lowes. E dietro lo tallonano Fernandez, Martin, Bezzecchi, Nagashima, Baldassarri…

-19 Ora Gardner al comando con un secondo su Marini, Lowes, Bastianini e Fernandez. 7° Bezzecchi.

-20 BASTIANINI E’ IN DIFFICOLTA’! Viene superato anche da Sam Lowes. Sta succedendo di tutto….

-20 MARINI SUPERA BASTIANINI

-20 Attenzione a Sam Lowes. Attacca con irruenza Martin e si prende la quarta piazza.

-21 Marini deve assolutamente liberarsi di Bastianini e andare a riprendere Gardner per tenere vivo il sogno iridato.

-21 Al comando Gardner con 9 decimi su Bastianini, tallonato da Marini, Martin, Lowes, Fernandez e Bezzecchi.

-22 Bastianini non ha nessun interesse ad andare a chiudere su Gardner. Per l’italiano andrebbe benissimo se vincesse l’australiano.

-22 Remy Gardner prova ad allungare. Bastianini e Marini in lotta per la seconda posizione.

-23 Problema nell’inserimento di una marcia per Marini, che viene passato da Gardner e Bastianini. 5° Lowes, 9° Bezzecchi.

-23 Caduti Di Giannantonio e Bulega.

-23 giri alla fine. Parte benissimo Luca Marini e si porta al comando.

13.20 Piloti sulla griglia di partenza. 23 giri da percorrere…

13.18 Giro di ricognizione…

13.11 Non è una situazione semplice quella di Bastianini. Sa che gli basterebbe un 4° posto per aggiudicarsi il titolo, ma andare in moto cercando di amministrare è tutt’altro che agevole…

13.10 A Marco Bezzecchi serve invece più di un miracolo per vincere il Mondiale. Quasi come vincere al Superenalotto…Deve vincere, sperare che Bastianini giunga 14° o peggio e che Lowes e Marini giungano terzi o peggio.

13.09 Di seguito invece le combinazioni necessarie a Luca Marini per aggiudicarsi il titolo.

Vince e Bastianini giunge 9° o peggio.

Arriva 2°, Bastianini giunge 14° o peggio e Lowes non vince.

13.07 Queste tutte le combinazioni per vedere Enea Bastianini campione del mondo.

Vince.

Arriva 2°.

Arriva 3°.

Arriva 4°.

Arriva 5° e Lowes non vince.

Arriva 6° e Lowes non vince.

Arriva 7° e Lowes non vince.

Arriva 8° e Lowes non vince.

Arriva 9° e Lowes e Marini non vincono.

Arriva 10°, Lowes giunge 3° o peggio e Marini non vince.

Arriva 11°, Lowes giunge 3° o peggio e Marini non vince.

Arriva 12°, Lowes giunge 3° o peggio e Marini non vince.

Arriva 13°, Lowes giunge 3° o peggio e Marini non vince.

Arriva 14°, Lowes giunge 4° o peggio, Marini 3° o peggio e Bezzecchi non vince.

Arriva 15°, Lowes giunge 4° o peggio, Marini 3° o peggio e Bezzecchi non vince.

Non conquista punti, Lowes giunge 4° o peggio, Marini 3° o peggio e Bezzecchi non vince.

13.00 Ben ritrovati amici di OA Sport per la gara del GP di Portogallo Moto2 che assegna il Mondiale 2020.

10.55 Grazie a tutti per averci seguito in questa sessione. Appuntamento alle 13.30 per la gara. Un saluto a tutti!

10.54 La classifica aggiornata al termine del warm-up.

1 23 M. SCHROTTER 1:43.363 2 88 J. MARTIN +0.108 3 10 L. MARINI +0.130 4 42 M. RAMIREZ +0.149 5 7 L. BALDASSARRI +0.327 6 37 A. FERNANDEZ +0.382 7 72 M. BEZZECCHI +0.424 8 21 F. DI GIANNANTONIO +0.435 9 33 E. BASTIANINI +0.438 10 16 J. ROBERTS +0.452

10.51 Nessuno riesce ad insidiare Schrotter che svetta in questo warm-up con 108 millesimi di vantaggio su Marini. Bezzecchi completa 7°, Bastianini chiude 9°.

10.50 Bandiera a scacchi! Schrotter precede Marini e Ramirez.

10.48 Ultimo giro per tutti!

10.47 La classifica dei tempi:

1 23 M. SCHROTTER 1:43.363 2 10 L. MARINI +0.130 3 37 A. FERNANDEZ +0.407 4 88 J. MARTIN +0.430 5 21 F. DI GIANNANTONIO +0.435 6 33 E. BASTIANINI +0.438 7 87 R. GARDNER +0.523 8 42 M. RAMIREZ +0.526 9 64 B. BENDSNEYDER +0.619 10 77 D. AEGERTER +0.682

10.44 Marcel Schrotter risponde a Marini e torna al comando della classifica dei tempi! Nel frattempo Sam Lowes cerca di scendere in pista. Bastianini si conferma 4°.

10.43 Luca Marini passa primo! 1.43.610 per l’italiano che migliora la prestazione di Schrotter.

10.41 Schrotter strappa il best lap del warm-up in 1.43.702. Di Giannantonio precede Bezzecchi che nell’ultimo passaggio si migliora e beffa Marini. Attenzione a Bastianini che potrebbe guadagnare posizioni.

10.39 Bulega passa al comando, mentre c’è un incidente in curva 9 tra Garzò e Navarro.

10.37 Difficoltà per Sam Lowes che è tornato ai box. Il britannico cerca in tutti i modi di conquistare questo Mondiale, ma non sarà facile.

10.34 Attendiamo di scoprire la condizione di Sam Lowes, infortunato nella FP3 del GP di Valencia.

10.33 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

10.32 La classifica del Mondiale alla vigilia dell’epilogo della Moto2 2020:

1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 194

2 Sam LOWES Kalex GBR 180

3 Luca MARINI Kalex ITA 176

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 171

5 Jorge MARTIN Kalex SPA 150

6 Remy GARDNER Kalex AUS 110

7 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 89

8 Joe ROBERTS Kalex USA 85

9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 77

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 73

11 Thomas LUTHI Kalex SWI 72

12 Aron CANET Speed Up SPA 66

13 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 65

14 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 64

15 Hector GARZO Kalex SPA 63

16 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 63

17 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 58

18 Jake DIXON Kalex GBR 44

19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 32

20 Nicolò BULEGA Kalex ITA 32

21 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 21

22 Stefano MANZI MV Agusta ITA 21

23 Bo BENDSNEYDER NTS NED 15

24 Simone CORSI MV Agusta ITA 15

25 Somkiat CHANTRA Kalex THA 10

26 Edgar PONS Kalex SPA 5

27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5

28 Dominique AEGERTER NTS SWI 4

29 Mattia PASINI Kalex ITA

30 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA

31 Kasma DANIEL Kalex MAL

32 Piotr BIESIEKIRSKI NTS POL

33 Jesko RAFFIN NTS SWI

34 Xavi CARDELUS Speed Up AND

35 Alejandro MEDINA Speed Up SPA

10.31 Il risultato della Q2 di ieri:

1 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 287.2 1’42.592

2 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.0 1’42.710 0.118 / 0.118

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA BETA Tools Speed Up Speed Up 291.8 1’42.721 0.129 / 0.011

4 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 293.4 1’42.722 0.130 / 0.001

5 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 286.4 1’42.759 0.167 / 0.037

6 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 291.1 1’42.798 0.206 / 0.039

7 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.7 1’42.845 0.253 / 0.047

8 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 289.5 1’42.871 0.279 / 0.026

9 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 291.8 1’42.905 0.313 / 0.034

10 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 289.5 1’42.993 0.401 / 0.088

11 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 289.5 1’43.004 0.412 / 0.011

12 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 292.6 1’43.013 0.421 / 0.009

13 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 291.1 1’43.030 0.438 / 0.017

14 9 Jorge NAVARRO SPA BETA Tools Speed Up Speed Up 290.3 1’43.036 0.444 / 0.006

15 44 Aron CANET SPA Pull&Bear Aspar Team Moto2 Speed Up 287.2 1’43.039 0.447 / 0.003

16 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 283.4 1’43.062 0.470 / 0.023

17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 289.5 1’43.077 0.485 / 0.015

18 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 291.1 1’43.172 0.580 / 0.095

10.30 Bandiera verde! Scattano i 20 minuti del warm-up.

10.27 I protagonisti del Motomondiale sono pronti per scendere in pista per l’ultima sessione prima del championship decider per quanto riguarda la Moto2.

10.25 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up per i protagonisti della Moto2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Portogallo 2020, ultimo e decisivo round stagionale del Mondiale Moto2. Giornata di verdetti a Portimao per la classe mediana, con un titolo iridato da assegnare e quattro piloti ancora in lotta per lo stesso obiettivo. Enea Bastianini si presenta al via dell’ultima gara in una situazione di vantaggio (+14 su Lowes, +18 su Marini e +23 su Bezzecchi), con una leadership abbastanza solida in campionato da gestire negli ultimi 23 giri ufficiali del campionato.

Il riminese scatta oggi dalla quarta piazzola in griglia, esattamente nell’ultima posizione utile che gli consentirebbe di laurearsi Campione del Mondo a prescindere dai piazzamenti altrui, ma non sarà assolutamente semplice restare là davanti nella sua condizione psicologica per tutta la gara, dove può bastare anche un singolo errore (vedi Sam Lowes a Valencia 1) per mettere a repentaglio un intero campionato. Luca Marini, 3° nella generale a -18 dal leader, ha impressionato per tutto il fine settimana lusitano candidandosi al ruolo di vero favorito per il successo di tappa odierno, ma tutto ciò potrebbe non bastare. Scenario più incoraggiante per il britannico Sam Lowes, 5° in griglia nonostante l’infortunio alla mano destra rimediato a Valencia con 14 punti da rimontare nei confronti di Bastianini. Speranze ridotte al lumicino infine per Marco Bezzecchi, in difficoltà nelle qualifiche e costretto a partire 12° nel suo disperato tentativo di rimonta finale in campionato.

Il programma odierno comincia alle ore 10.30 con il warm-up mattutino, mentre la partenza della gara è prevista alle ore 13.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’atto conclusivo della lotta per il titolo iridato in Moto2 tra Enea Bastianini, Sam Lowes, Luca Marini e Marco Bezzecchi: buon divertimento!

