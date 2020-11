Moto2, Enea Bastianini: “E’ il giorno più bello della mia vita! E’ stata una stagione straordinaria”

Enea Bastianini è il campione del mondo nella classe Moto2. Un risultato fantastico per il pilota italiano che con la sua consueta regolarità è riuscito a portare a casa il massimo risultato. Nella gara di oggi a Portimao ha cercato di gestire il suo vantaggio accontentandosi del 5° posto che è valso il trionfo.

Nel post gara Bastianini ha mostrato tutta la sua felicità: “E’ fantastico per me. Una stagione straordinaria. E’ stato un campionato difficile perchè il COVID ha reso tutto complicato. Oggi sono campione del mondo, è incredibile! E’ la più bella giornata della mia vita. Non so neanche quale siano le mie sensazioni in questo momento“.

Il neocampione del mondo di Moto2 ai microfoni di Sky ha raccontato le sue emozioni: “Devo ancora realizzare il tutto: è difficile trovare le parole giuste. E’ stata una gara difficile, gestire tutto quanto non è stato facile. Ad inizio gara ho cercato di spingere un po’, poi ho deciso di rimanere attaccato alle spalle di Bezzecchi al 4° posto. Quando ho visto che Lowes era 3° ho pensato di accontentami e rimanere 5°. Alla fine è venuto fuori che sono campione del mondo! Ringrazio il mio team e tutti i ragazzi, che sono stati fantastici, la mia famiglia e la mia fidanzata”.

Foto: Lapresse