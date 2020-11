Classifica Mondiale Moto2: Enea Bastianini campione con 9 punti su Luca Marini e Sam Lowes

Il Motomondiale 2020 ha appena visto andare in scena la gara della Moto2 del GP di Portogallo: si è corso a Portimao, dove oggi con il quinto posto conquista la classifica iridata con 205 punti l’azzurro della Kalex Enea Bastianini, a +9 su Sam Lowes e Luca Marini ed a +21 su Marco Bezzecchi.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO2

1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 205

3 Luca MARINI Kalex ITA 196*

3 Sam LOWES Kalex GBR 196

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 184

5 Jorge MARTIN Kalex SPA 160

6 Remy GARDNER Kalex AUS 135

7 Joe ROBERTS Kalex USA 94

8 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 91

9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 81

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 79

11 Thomas LUTHI Kalex SWI 72

12 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 71

13 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 71

14 Aron CANET Speed Up SPA 67

15 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 65

16 Hector GARZO Kalex SPA 63

17 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 58

18 Jake DIXON Kalex GBR 44

19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 37

20 Nicolò BULEGA Kalex ITA 32

21 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 21

22 Stefano MANZI MV Agusta ITA 21

23 Bo BENDSNEYDER NTS NED 18

24 Simone CORSI MV Agusta ITA 15

25 Somkiat CHANTRA Kalex THA 10

26 Edgar PONS Kalex SPA 5

27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5

28 Dominique AEGERTER NTS SWI 4

29 Mattia PASINI Kalex ITA 0

30 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA 0

31 Kasma DANIEL Kalex MAL 0

32 Piotr BIESIEKIRSKI NTS POL 0

33 Jesko RAFFIN NTS SWI 0

34 Xavi CARDELUS Speed Up AND 0

35 Alejandro MEDINA Speed Up SPA 0

*Luca Marini secondo grazie ai piazzamenti migliori nei confronti di Lowes.

Foto: LaPresse