Moto2, Luca Marini: “Ho dato tutto quello che avevo, ringrazio il team per il lavoro di quest’anno e la Ducati per l’opportunità in MotoGP”

Un secondo posto in Portogallo e una seconda piazza nel Mondiale 2020 di Moto2: sono questi i dati finali per Luca Marini. Il fratellino di Valentino Rossi ha tentato in tutti i modi di riprendersi la vetta del campionato della media cilindrata, ma il quinto posto di Enea Bastianini e la vittoria dell’australiano Remy Gardner hanno sorriso al romagnolo che si è laureato campione del mondo con 205 punti a precedere di nove lunghezze Luca e il britannico Sam Lowes.

Una prestazione, comunque, di grande valore per Marini, che ha cercato di concludere con il botto, ma poi si è dovuto accontentare della piazza d’onore al cospetto di un Gardner velocissimo, dando seguito a quanto aveva fatto vedere nel corso delle qualifiche: “Mi sento bene, penso di aver dato il 100%. Sono contento di questo, è un peccato per quest’ultima gara perché avrei voluto vincere, ma Gardner ha fatto una gara super veloce e io non so dove abbia trovato questa prestazione. Ho spinto in ogni curva, ma non è stato sufficiente, ad ogni modo concludo una stagione fantastica e voglio ringraziare il mio staff, la mia famiglia, la mia ragazza e l’Academy (VR46, ndr) visto che stiamo facendo un grande lavoro. Ora un po’ di riposo e l’anno prossimo sarò in MotoGP e sono onorato dalla possibilità che mi darà la Ducati“, le parole a caldo di Marini.

Foto: Valerio Origo