LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 21 novembre, Mungai e Stangherlin per stupire

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. La rassegna continentale si conclude oggi con le ultime cinque categorie del programma: 78 e +78 kg femminili; 90, 100 e +100 kg maschili. L’Italia, dopo aver impiegato ben quattordici atleti nei primi due giorni, si appresta a vivere un sabato con ambizioni ridimensionate ma estremamente importante in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2021.

Fari puntati in tal senso su Nicholas Mungai, virtualmente escluso dai Giochi ma ancora abbastanza vicino alla zona pass e quindi chiamato ad un risultato importante in Repubblica Ceca per fare un passo avanti in classifica e garantirsi almeno l’invito al Masters di gennaio (riservato ai primi 36 del ranking mondiale). Il 27enne pistoiese dovrà vedersela al primo turno con il tedesco Trippel in un incontro difficile ma non impossibile, per poi entrare eventualmente in rotta di collisione con il n.5 al mondo Mehdiyev. Poca pressione invece sulle spalle di Giorgia Stangherlin, al debutto assoluto in un Europeo Senior, abbinata al primo turno dei -78 kg con la fortissima tedesca Wagner (seconda testa di serie) in un match sulla carta dall’esito abbastanza scontato.

Si comincia stamattina alle ore 10.00 con le eliminatorie, mentre il Final Block è previsto nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso degli ultimi due azzurri impegnati in questa attesissima rassegna continentale: buon divertimento!

