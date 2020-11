LIVE Giorgi-Sorribes Tormo 6-3 5-7 6-4, WTA Linz 2020 in DIRETTA: l’azzurra si qualifica per il secondo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della vittoria di Camila Giorgi

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Nel prossimo turno Giorgi affronterà la vincente del match tra l’argentina Nadia Podoroska e la rumena Irina-Camelia Begu.

Successo sofferto per la marchigiana che si impone in tre set con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

6-4 HA VINTO CAMILA GIORGI!

40-30 Sorribes Tormo annulla i primi due.

40-0 Tre match point per Giorgi!

30-0 Scambio durissimo e Sorribes Tormo sbaglia clamorosamente a campo aperto.

5-4 In corridoio il rovescio di Giorgi, che ora serve per il match.

40-30 Giorgi affossa il rovescio in rete.

30-30 Splendida risposta di rovescio di Giorgi.

0-15 Subito risposta vincente di Giorgi.

5-3 Tiene il servizio Giorgi e servirà per il match

40-15 Esce il dritto di Sorribes Tormo

30-15 Errore Sorribes Tormo

15-15 Errore Giorgi

4-3 Servizio e dritto Sorribes Tormo

40-0 Esce il rovescio di Giorgi

30-0 Doppio errore Giorgi

4-2 Arriva il break di Sorribes Tormo che accorcia le distanze

30-40 Doppio fallo Giorgi

30-30 In rete il dritto di Giorgi

30-15 Servizio e dritto Giorgi

15-15 In rete il rovescio di Sorribes Tormo

0-15 In rete la volèe di Giorgi

4-1 Fantastico rovescio incrociato di Giorgi che piazza il secondo break!

30-40 Esce la volèe di dritto di Giorgi che sta scendendo con sempre più frequenza a rete, non sempre con esiti positivi

15-40 La volèe di rovescio di Giorgi

15-30 Esce la risposta di Giorgi

0-30 Il nastro aiuta l’azzurra sul dritto

0-15 Esce il dritto di Sorribes Tormo

3-1 Non lascia scampo all’avversaria il rovescio lungolinea di una Giorgi che alterna cose fantastiche a errori grossolani ma è in vantaggio

Vantaggio Giorgi: in rete la risposta di Sorribes Tormo

Parità: il passante di Sorribes Tormo sull’attacco debolissimo dell’azzurra

Vantaggio Giorgi: lo smash dell’italiana

Parità: la volèe di rovescio di Giorgi

Vantaggio Sorribes Torno: in rete il rovescio di Giorgi

Parità: si ferma in rete la palla corta velleitaria di Giorgi

Vantaggio Giorgi: ancora il dritto dell’italiana

40-40 Doppio fallo Giorgi, dalle stelle alle stalle in un attimo…

40-30 Gran passante di Sorribes Tormo

40-15 Esce il rovescio di Giorgi

40-0 Ancora un dritto micidiale dell’azzurra

30-0 Dritto stratosferico di Giorgi!

15-0 In rete il rovescio di Sorribes Tormo

2-1 Esce il dritto di Sorribes Tormo. Giorgi sembra avere ritrovato lucidità e brillantezza. Quattro bei punti in questo game per l’azzurra

0-40 Brava Giorgi! Esce il rovescio di Sorribes Tormo

0-30 La volèe di rovescio di Giorgi

0-15 Esce il rovescio di Sorribes Tormo

1-1 In rete la risposta della spagnola

40-15 Servizio e dritto Giorgi

30-15 Si ferma in rete il rovescio in back di Sorribes Tormo

15-15 Esce il rovescio di Giorgi

15-0 La volèe alta di Giorgi

0-1 La spagnola tiene il servizio, parziale di 6 game a 1 per Sorribes Tormo dal 4-1 Giorgi secondo set

40-30 Errore Sorribes Tormo

40-15 Lungo il rovescio di Giorgi

30-0 Doppio errore di Giorgi

5-7 Esce anche il rovescio di Giorgi, Sorribes Tormo vince il secondo set, si va al terzo

15-40 Largo il dritto di Giorgi, due palle set per la spagnola

15-30 Esce il dritto di Sorribes Tormo

0-30 Incredibile errore sulla volèe di dritto di Giorgi

0-15 Inizia bene la spagnola

5-6 Ancora un errore di Giorgi, Sorribes Tormo resta avanti nel secondo set

Vantaggio Sorribes Tormo

40-40 Errore in risposta di Giorgi

30-40 Palla break Giorgi, brava ad aggiudicarsi un lungo scambio

30-30 L’errore di Sorribes Tormo

30-15 L’errore di Camila Giorgi

15-15 Pareggia Sorribes Tormo

0-15 Bene la risposta di Giorgi

5-5 Il servizio aiuta Giorgi nel momento più difficile

30-15 Finalmente uno scambio prolungato a favore di Giorgi

30-15 Il servizio di Giorgi

15-15 Pareggia il conto Sorribes Tormo

15-0 Inizia bene Camila Giorgi

4-5 La spagnola opera il sorpasso nel secondo set

40-0 Nessun problema per Sorribes Tormo, troppi errori di Giorgi

30-0 Bene la prima di Sorribes Tormo, ora l’azzurra è in chiara difficoltà

15-0 Sorribes Tormo inizia bene il nono game

4-4 Terzo game consecutivo per Sorribes Tormo che conquista la parità

Vantaggio Sorribes Tormo: ancora una palla break per la spagnola che può pareggiare il conto

40-40 Li sta vincendo tutti Sorribes Tormo gli scambi prolungati

40-30 Palla del 5-3 per Giorgi

30-30 Trova la prima Giorgi e pareggia il conto

15-30 La spagnola va a nozze sulla seconda di servizio di Giorgi

15-15 Sorribes Tormo conquista il punto

15-0 Avanti Giorgi con la prima di servizio

4-3 Accorcia ulteriormente le distanze la spagnola

40-15 Ancora uno scambio prolungato a favore dell’iberica

30-15 Sorribes Tormo avanti con la prima di servizio

15-15 Stavolta lo scambio lungo premia Sorribes Tormo

0-15 Prova a rimettersi in carreggiata Giorgi

4-2 Un altro doppio fallo per Camila Giorgi, che brutto game per l’italiana: Sorribes Tormo ne approfitta e si riporta sotto

0-40 Doppio fallo Giorgi

0-30 Ancora un punto di Sorribes Tormo

0-15 Inizia bene la spagnola

62% di break point a segno per Camila Giorgi contro il 50% di Sorribes Tormo

4-1: BREAK GIORGI che si riporta avanti di due break

Vantaggio Giorgi: doppio fallo Sorribes Tormo

Parità: entra la prima a Sorribes Tormo che annulla il break point

Vantaggio Giorgi: palla break per l’azzurra

40-40 Ancora uno scambio lungo che stavolta premia Giorgi

40-30 Annullata la prima palla per il 3-2

40-15 Errore Giorgi, due palle per 3-2

30-15 Bene Giorgi sulla seconda di servizio. L’azzurra interrompe una serie negativa di sei punti

30-0 Entra la prima alla spagnola che costringe all’errore Giorgi

15-0 Sorribes Tormo vince un lungo scambio

3-1 Contro break della spagnola che piazza cinque punti consecutivi e accorcia le distanze

15-40 Due palle break Sorribes Tormo

15-30 Ahi, doppio fallo di Giorgi

15-15 La risposta di Sorribes Tormo

15-0 Bene Camila Giorgi

3-0 BREAK GIORGI!

40-A Palla break per Giorgi.

40-40 Annullata la palla break.

30-40 Palla break per Giorgi.

30-30 Vincente di dritto di Camila.

15-30 Errore di Sorribes Tormo

2-0 Game a zero dell’azzurra.

40-0 Altro punto di Camila.

30-0 Servizio vincente di Giorgi.

1-0 IMMEDIATO BREAK DI GIORGI!

30-40 Palla break per Giorgi.

30-15 In corridoio il rovescio di Sorribes Tormo.

30-0 Dritto vincente della spagnola.

6-3 CAMILA GIORGI CONQUISTA IL PRIMO SET!

40-15 DUE SET POINT PER GIORGI!

30-15 Smash vincente di Giorgi.

0-15 Quarto doppio fallo di Giorgi.

5-3 Sorribes Tormo tiene il servizio. Giorgi ora serve per il primo set.

40-15 Giorgi sbaglia il dritto.

15-15 Splendida risposta di rovescio di Giorgi.

5-2 Giorgi conserva il break di vantaggio.

40-30 Fantastico dritto incrociato di Giorgi.

30-15 In rete il rovescio di Sorribes Tormo

15-15 Dritto vincente di Giorgi.

4-2 BREAK GIORGI!

40-A Ancora palla break per Giorgi.

40-40 Brutto errore di Giorgi, che mette il dritto in rete.

30-40 Doppio fallo Sorribes Tormo e palla break per Giorgi

15-30 Lungo il rovescio di Giorgi.

15-15 Schiaffo al volo di Giorgi.

3-2 Sorribes Tormo ottiene il controbreak. Troppi errori di Giorgi in questo game

15-40 Doppio fallo Giorgi. Ci sono due palle break.

15-30 Altro brutto errore dell’azzurra, questa volta con il rovescio.

15-15 Giorgi affossa il dritto.

3-1 Sorribes Tormo tiene il servizio.

40-15 Pallonetto perfetto di Sorribes Tormo

30-15 Camila mette di poco fuori il rovescio.

15-15 Dritto vincente di Giorgi.

3-0 Giorgi affonda con il dritto e riesce a tenere il servizio in un game complicato

A-40 Lungo il dritto della spagnola.

40-40 Doppio fallo di Giorgi.

A-40 In corridoio il rovescio di Sorribes Tormo

40-40 Splendido dritto di Camila che annulla anche la seconda palla break.

30-40 Giorgi annulla la prima.

15-40 Ci sono due palle del controbreak per la spagnola.

15-15 Servizio vincente di Giorgi.

2-0 Arriva l’immediato break di Camila.

30-40 Palla break per Giorgi.

30-30 Ottima risposta di Giorgi.

30-15 Dritto vincente della spagnola.

1-0 Giorgi riesce a tenere il servizio in un primo game complicato

A-40 In corridoio la risposta della spagnola.

40-40 Si va ai vantaggi in questo primo game.

30-30 La marchigiana recupera lo svantaggio.

0-30 Doppio fallo di Giorgi.

0-15 Il primo punto del match è di Sorribes Tormo.

13.10: SI COMINCIA!

13.07: E’ stato effettuato il sorteggio. Sarà Camila Giorgi a servire per prima.

13.02: Spostato alle 13.10 l’inizio del match.

12.59: Giorgi ha un ottimo rapporto con il torneo di Linz. Nel 2014 ha raggiunto la finale, mentre nel 2018 si è portata a casa il suo secondo titolo WTA della carriera.

12.56: Non ci sono precedenti tra le due giocatrici.

12.53: La marchigiana torna in campo dopo che un po’ tutto il circuito femminile ha latitato e l’azzurra ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che l’hanno costretta al ritiro nel match di primo turno del Roland Garros 2020 contro Martina Trevisan.

12.45: Tra poco comincerà il match tra Giorgi e Sorribes Tormo.

Il programma di Giorgi-Sorribes Tormo – I risultati del WTA Linz (9 novembre)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno valido per il WTA di Linz tra Camila Giorgi e Sara Sorribes Tormo. La marchigiana torna in campo dopo che un po’ tutto il circuito femminile ha latitato e l’azzurra ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che l’hanno costretta al ritiro nel match di primo turno del Roland Garros 2020 contro Martina Trevisan.

Un match aperto a ogni risultato dal momento che tanto dipenderà dalla condizione di Camila. L’italiana, con il proprio tennis “tutto vincenti”, è capace di vincere in scioltezza, ma nello stesso tempo di subire una sconfitta netta. La speranza da questo punto di vista è quella di ritrovarla in una condizione accettabile, anche se non potrà essere sicuramente al 100% sia per i contrattempi menzionati che per un calendario nel quale le tenniste hanno giocato molto poco quest’anno. Non ci sono precedenti tra le due e questo complicherà le cose a entrambe in quanto non si avranno dei punti di riferimento inizialmente. Indubbiamente, Giorgi dovrà limitare il numero di errori e di doppi falli per contrastare una giocatrice che fa della solidità la propria arma.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di primo turno valido per il WTA di Linz tra Camila Giorgi e Sara Sorribes Tormo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.30 (circa). Buon divertimento!

Foto: LaPresse