Camila Giorgi-Sorribes Tormo oggi: orario, tv, programma, streaming Wta Linz 2020

Giorno di esordi per Camila Giorgi nel WTA di Linz (Austria). La marchigiana torna in campo dopo che un po’ tutto il circuito femminile ha latitato e l’azzurra ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che l’hanno costretta al ritiro nel match di primo turno del Roland Garros 2020 contro Martina Trevisan. Giorgi se la vedrà contro la spagnola Sara Sorribes Tormo (n.65 WTA).

Un match aperto a ogni risultato dal momento che tanto dipenderà dalla condizione di Camila. L’italiana, con il proprio tennis “tutto vincenti”, è capace di vincere in scioltezza, ma nello stesso tempo di subire una sconfitta netta. La speranza da questo punto di vista è quella di ritrovarla in una condizione accettabile, anche se non potrà essere sicuramente al 100% sia per i contrattempi menzionati che per un calendario nel quale le tenniste hanno giocato molto poco quest’anno. Non ci sono precedenti tra le due e questo complicherà le cose a entrambe in quanto non si avranno dei punti di riferimento inizialmente.

PROGRAMMA GIORGI-SORRIBES TORMO IN TV

Oggi, a partire dalle 13.30 circa, Camila Giorgi affronterà la spagnola Sara Sorribes Tormo (n.65 WTA). La diretta televisiva del match sarà su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN. OA Sport vi fornirà la DIRETTA LIVE testuale del match. Di seguito il programma:

Martedì 10 novembre

ore 13.30 (circa) Giorgi vs Sorribes Tormo – Primo WTA Linz

Foto: LaPresse