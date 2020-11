Tennis, WTA Linz 2020: i risultati del 9 novembre. Vittorie di Sasnovich e Alexandrova. Minnen sorprende Yastremska

Dopo una lunga pausa, iniziata al termine del Roland Garros, il circuito WTA torna finalmente attivo con il torneo in Austria a Linz. Sono solo quattro le partite disputate oggi sul cemento austriaco, mentre domani scenderanno in campo anche le azzurre Camila Giorgi e Jasmine Paolini.

Ottimo esordio della bielorussa Aliaksandra Sasnovich, che ha dominato contro l’americana Bernarda Pera in due set per 6-3 6-1. Vittoria per 2-0 anche per le russe Gracheva ed Alexandrova rispettivamente contro l’ucraina Zavatska e la ceca Siniakova. Successo a sorpresa della belga Greetje Minnen nei confronti dell’ucraina Dayana Yastremska (6-4 6-3).

I RISULTATI DEL 9 NOVEMBRE – WTA LINZ 2020

Gracheva (Rus) b. Zavatska (Ucr) 6-4 7-5

Sasnovich (Blr) b. Pera (Usa) 6-3 6-1

Alexandrova (Rus) b. Siniakova (Cze) 6-3 6-4

Minnen (Bel) b. Yastremska (Ucr) 6-4 6-3

Foto LaPresse