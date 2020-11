LIVE Ciclismo su pista, Europei 2020 in DIRETTA: Elisa Balsamo punta al colpaccio dell’Omnium

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della giornata odierna – Il programma e gli azzurri in gara – Tre argenti per l’Italia a Plovdiv. Brillano i quartetti e Rachele Barbieri

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei su pista 2020 di Plovdiv. Ieri l’Italia ha conquistato ben tre medaglie d’argento con Rachele Barbieri nell’Eliminazione, e con i due quartetti, tra cui il record italiano delle ragazze dell’Inseguimento a squadre. Quest’oggi andranno in scena ben cinque finali, di cui tre affrontate dai nostri alfieri.

A disputare l’Omnium olimpico tra qualificazioni, scratch, tempo race, corsa ad eliminazione, e finale a punti, saranno la campionessa europea Under 23 di specialità nel 2017 Elisa Balsamo, e il bronzo iridato nel 2019 Francesco Lamon. Entrambi ieri hanno conquistato l’argento nell’Inseguimento a squadre.

Ci saranno dunque anche le qualifiche e le finali dell’Inseguimento individuale donne con le azzurre Martina Alzini, argento europeo Under 23 nel 2018, nonché seconda nella giornata di ieri con il quartetto, e poi Silvia Valsecchi, bronzo continentale di tre anni fa e pluri campionessa italiana. Infine ci saranno anche le semifinali e finali maschili e femminili della Velocità individuale, dove però non sono presenti portacolori azzurri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della terza giornata degli Europei su pista 2020 dalle ore 12.00 e dalle ore 17.00. Buon divertimento!

