Parigi-Roubaix femminile, Ferrand-Prevot insegue la doppietta. Longo Borghini per bissare il trionfo del 2022

Nella giornata che in campo maschile potrebbe segnare una data storica le donne non vogliono certamente recitare un ruolo marginale. Si corre domenica 12 Aprile la Parigi-Roubaix femminile. La francese Pauline Ferrand-Prevot insegue la doppietta dopo il trionfo dello scorso anno, mentre Elisa Longo-Borghini vuole bissare il trionfo ottenuto nel 2022.

La corsa in linea, giunta alla sesta edizione, prende il via da Denain alle 14:45 e si conclude a Roubaix dopo aver percorso 143,1 chilometri. Lo scorso anno la francese Pauline Ferrand-Prevot del Team Visma Lease a Bike si è imposta con 58” su Letizia Borghesi e 1’01” sulla connazionale Lorena Wiebes.

Il percorso si sviluppa, nel rispetto della tradizione, con un inizio abbastanza tranquillo che proietta poi le atlete nella parte decisiva della gara. Rispetto allo scorso anno il tracciato propone tre nuovi settori, per un totale di 33,7 chilometri di pavé (4,5 km più dell’anno scorso); viene introdotto anche il settore di Haveluy (km 52,4 / 2.500 m). Il percorso femminile e quello maschile coincidono poi negli ultimi diciassette settori.

Ferrand-Prevot, seconda alle spalle di Demi Vollering nel Giro delle Fiandre di domenica scorsa, parte con i favori del pronostico in una gara che le consente di esprimere al meglio le proprie caratteristiche. Nel contesto di un campo di partecipanti di assoluto livello non mancheranno le autorevoli rivali. Il Team SD Worx-Protime può contare su una doppia opzione di assoluta qualità: rendere la corsa dura per favorire l’attacco della belga Lotte Kopecky o provare a tener compatto il gruppo delle big per lanciare allo sprint l’irresistibile progressione dell’olandese Lorena Wiebes. Da seguire con attenzione anche le prove della britannica Cat Ferguson della Movistar Team e dell’elvetica Elise Chabbey che, in assenza della sua capitana, sarà la punta di diamante della FDJ United-Suez.

In casa Italia tutte le attenzioni saranno concentrate su Elisa Longo Borghini. La fuoriclasse della UAE Team ADQ proverà ad essere protagonista assoluta nel tentativo di bissare il trionfo ottenuto nell’edizione del 2022. Cercherà di resistere alle difficoltà proposte dal tracciato, per poi giocarsi le proprie opportunità nello sprint di un gruppo ristretto, anche Elisa Balsamo della Lidl-Trek. Letizia Borghesi della AG Insurance – Soudal Team punta a far bene e a ripetere la splendida prestazione del 2025, gara chiusa con la conquista di una straordinaria seconda posizione.