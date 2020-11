LIVE Caruso-Gasquet 6-7 5-7, Atp Sofia 2020 in DIRETTA: il francese vince un match molto equilibrato e vola in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.39 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del quarto di finale tra Caruso e Gasquet e buon proseguimento di serata.

Loading...

Loading...

21.37 Buona prestazione di Caruso che ha giocato alla pari con Gasquet. L’azzurro ha commesso qualche errore di troppo nei momenti decisivi e ha dovuto fare i conti con una prima che ha funzionato troppo poco. Gasquet dal canto suo si è affidato al servizio e al suo incredibile rovescio per conquistare la finale.

7-5 VINCE GASQUET!!! Errore col dritto in uscita dal servizio di Caruso!!!!

30-40 Slice maligno di Gasquet con Caruso che sbaglia il rovescio! Match point per il francese!

30-30 Gasquet accelera improvvisamente col dritto e trova l’incrocio delle righe, in corridoio il tentativo di recupero dell’azzurro.

30-15 Caruso aiutato dal nastro sul suo dritto sale a rete e chiude con una semplicissima volée.

15-15 Terribile doppio fallo dell’azzurro!

15-0 Servizio al centro vincente di Caruso.

6-5 Gasquet. Peccato! L’azzurro ha preso il ritmo in risposta mettendo in crisi il francese ma ha sbagliato il dritto finale.

40-30 Ancora un punto dal servizio di Gasquet.

30-30 Servizio vincente di Gasquet.

15-30 Caruso domina ancora col dritto e spinge lontanissimo Gasquet che prova a recuperare ma sbaglia!!!

15-15 Gasquet si aiuta ancora col servizio.

0-15 Ottima risposta di Caruso sul servizio di Gasquet il francese colpisce il dritto arretrando che finisce in rete.

5-5. FANTASTICO CARUSO! CHIUDE IL GAME CON UN ROVESCIO LUNGO LINEA CHE PIZZICA LA RIGA: INCREDIBILE!

40-30 Ottimo servizio ad uscire e chiusura col dritto in avanzamento di Caruso!!!

30-30 ACE CARUSO!!!!!!!!!!

15-30 Questa volta è Gasquet a prendere in mano lo scambio col dritto e salire a rete, il passante di Caruso è troppo basso.

15-15 Gasquet prova a difendersi con lo slice ma Caruso trova un rovescio strettissimo e sale a rete chiudendo con una comodissima volée alta.

0-15 Buon servizio esterno di Caruso che poi stecca il dritto.

5-4 Gasquet. BREAK CARUSO!!!!!!!!!! L’azzurro non molla e torna in corsa.

30-40 Favoloso Caruso sul rovescio lungo linea di Gasquet, il francese prova il vincente col dritto ad incrociare ma sbaglia. Palla break per l’azzurro!!!!!!!

30-30 Ace Gasquet all’incrocio delle righe!

15-30 Occasione sprecata!!!!!!! Caruso spinge fuori dal campo il francese ma tira in corridoio il dritto in avanzamento!!!!

0-30 Ma che punto ha fatto Caruso!!!!!! Dritto all’incrocio delle righe a seguire dritto ad incrociare sale a rete e chiude con lo smash! Fantastico il siciliano in questo scambio.

0-15 Caruso costringe all’angolo Gasquet col rovescio, il francese prova a riguadagnare campo ma la palla termina out.

5-3 Gasquet. L’azzurro reagisce e si riavvicina all’avversario.

40-30 Caruso martella col dritto e traficce Gasquet.

30-30 Pesantissimo doppio fallo dell’azzurro.

30-15 Gran dritto ad incrociare sulla seconda morbida di Caruso.

30-0 Ace di Caruso che Gasquet sostiene sia out. Ricordiamo ancora che non c’è l’occhio di falco.

15-0 Buona seconda di Caruso sulla quale Gasquet prova il dritto che si spegne in rete.

5-2 Gasquet. Il francese conquista gli ultimi due punto col suo rovescio lungo linea di un livello altissimo!

A-40 Non c’è niente da fare quando gioca il rovescio lungo linea Gasquet è inarrestabile.

40-40 Dritto sbilenco in uscita dal servizio di Gasquet che finisce in corridoio.

40-30 Seconda al corpo molto ben giocata da Gasquet, la risposta di Caruso finisce out.

30-30 Profondissima la risposta di Caruso sulla seconda del francese, il dritto di Gasquet finisce in rete.

30-15 Decimo ace per Gasquet.

15-15 Che spettacolo Caruso!!!! Mette in crisi Gasquet sulla diagonale di rovescio, gioca un’ottima palla corta e beffa il francese con un lob precisissimo.

15-0 Caruso tiene molto bene lo scambio ma quando è il momento di accelerare col dritto ad incrociare sbaglia.

4-2 BREAK GASQUET! Caruso sbaglia il rovescio in contropiede

30-40 Fenomenale Gasquet che col suo rovescio lungo linea inchioda letteralmente l’azzurro. Palla break per il transalpino.

30-30 Che peccato!!! Caruso si apre bene il campo col rovescio sale a rete ma arriva con un attimo di ritardo sul passante di Gasquet, la sua volée si spegne in rete.

30-15 Incredibile risposta col dritto in controbalzo di Gasquet che pizzica la riga.

30-0 Fantastico dritto ad incrociare in corsa di Caruso!!!!!!! Punto fantastico del siciliano!!!

15-0 Gran rovescio da fondo campo di Caruso che trova l’incrocio delle righe, il recupero di Gasquet si spegne in rete.

3-2 Gasquet. Impossible giocare quando il francese serve così.

40-0 Ancora un servizio vincente di Gasquet.

30-0 Ace al centro del francese.

15-0 Prima vincente di Gasquet.

2-2. Game comodo per l’azzurro!

40-0 Seconda profonda che mette in crisi il francese.

30-0 Spara via il rovescio Gasquet.

15-0 Scambio lungo con magia finale di Caruso che trova una palla corta incredibile.

2-1 Gasquet. Il francese è inarrestabile col rovescio lungo linea.

40-15 L’azzurro cerca ancora la profondità questa volta col rovescio ma sbaglia nuovamente.

30-15 Doppio fallo di Gasquet.

30-0 Caruso esagera alla ricerca della profondità col dritto.

15-0 Servizio vincente di Gasquet.

1-1. Caruso si tira fuori con grande qualità da una situazione difficile!

A-40 Perfetto Caruso!!!!! Aspetta il momento giusto per accelerare sale a rete e chiude con una volée delicatissima.

40-40 Gasquet colpisce ancora con il suo rovescio lungo linea!

40-30 Gasquet stecca il rovescio e regala il punto all’azzurro.

30-30 Servizio e dritto troppo potente di Caruso che finisce lungo.

30-15 Scambio lunghissimo e durissimo, Caruso ha la pazienza giusta per aspettare che si apra il campo e chiude col rovescio lungo linea!!!!!! Gran punto dell’azzurro!!!!

15-15 Caruso sbaglia il dritto in avanzamento.

15-0 Gasquet trova una risposta profonda sulla seconda di Caruso ma sbaglia pesantemente il rovescio vincente.

1-0 Gasquet. Il francese chiude velocemente il primo game del secondo set.

40-15 Bravo Gasquet che tiene lontano Caruso sale a rete e chiude con un comodo dritto in avanzamento.

30-15 Prima vincente di Gasquet.

15-15 Profondo il rovescio in uscita dal servizio di Gasquet che manda fuori giri l’azzurro.

0-15 Servizio e rovescio out del francese.

INIZIA IL SECONDO SET

7-6 Gasquet vince un primo set molto equilibrato al tie-break.

4-7 Il francese porta a casa il tie-break con un dritto ad incrociare maestoso.

4-6 Prima vincente di Gasquet, il francese ad un punto dal primo set.

4-5 Brutto errore di Caruso che tira in rete il dritto in uscita dal servizio.

4-4 Servizio esterno vincente di Caruso!!!!!

4-3 Servizio vincente al corpo del francese.

3-3 Tira fuori il coniglio dal cilindro Gasquet che piazza un rovescio lungo linea incredibile che lascia di stucco l’azzurro!!! Si gira in parità.

3-2 Il nastro accomoda una palla facile per Gasquet che colpisce col dritto ad incrociare. Caruso protesta perchè secondo lui la palla è out. Ricordiamo che in questo torneo non c’è l’occhio di falco. Anche il replay lascia molti dubbi.

3-1 Prima al corpo vincente dell’azzurro!

2-1 Servizio esterno vincente del francese.

2-0 Fantastico Caruso che tiene lontano dal campo l’avversario e lo trafigge con un dritto lungo linea!!!!

1-0 Profondissimo Caruso col dritto, Gaquet prova a guadagnare campo ma tira in rete.

6-6. Il primo set sarà deciso al tie-break

40-0 Ace Gasquet!

30-0 Fortunatissimo Gasquet che gioca uno slice deviato dal nastro che inganna Caruso.

15-0 Che regalo di Caruso! Il francese sbaglia completamente la palla corta ma l’azzurro sbaglia il dritto in avanzamento.

6-5 Caruso. L’azzurro si garantisce il tie-break.

40-30 Bravissimo Caruso che muove l’avversario e chiude col dritto lungo linea.

30-30 Servizio esterno vincente di Gasquet!

15-30 Ottima accelerazione di rovescio di Gasquet con l’azzurro che non riesce a rispondere.

15-15 Scappa via il rovescio di Caruso.

15-0 Servizio, dritto ad incrociare e volée di Caruso, tutto perfetto dell’azzurro.

5-5. Gasquet si aiuta col servizio.

40-15 Ace Gasquet!

30-15 Doppio fallo di Gasquet.

30-0 Maestoso Gasquet che dal centro trova un dritto all’incrocio delle righe.

15-0 Servizio esterno vincente di Gasquet.

5-4 Caruso. Fantastico punto col dritto di Caruso.

40-30 ACE AL CENTRO DI CARUSO!!!!!!!

30-30 Gasquet ritrova il suo rovescio lungo linea, il recupero di Caruso finisce in rete.

30-15 Fortunato Caruso che viene aiutato dal nastro e poi da un dritto lunghissimo del francese.

15-15 Caruso tiene bene lo scambio ma quando il francese trova la profondità col rovescio va fuori giri.

15-0 ACE CARUSO!!!!!

4-4. Game rapidissimo con 4 punti tutti ottenuti direttamente col servizio.

40-0 Ace Gasquet!

30-0 Ancora un punto direttamente col servizio del transalpino.

15-0 Prima esterna vincente di Gasquet.

4-3 Caruso. Bravo l’azzurro a gestire con calma il suo turno di servizio.

40-15 Questa volta è il francese ad accelerare col rovescio a salire a rete e chiudere con una comoda volée.

40-0 Servizio vincente di Caruso!

30-0 Caruso accelera col dritto e sale a rete, il rovescio di Gasquet si spegne in rete.

15-0 Favolosa accelerazione di dritto di Caruso che costringe Gasquet all’errore.

3-3. Ancora un game abbastanza comodo per il francese.

40-15 Gran risposta di Caruso che col rovescio inchioda Gasquet sulla seconda del francese.

40-0 Scambio tutto di rovescio con il siciliano che finisce per sbagliare alla ricerca della profondità.

30-0 Servizio vincente del transalpino.

15-0 Servizio e rovescio ad incrociare incredibile del francese che sta facendo funzionare alla grande il suo colpo migliore.

3-2 Caruso. Ottimo game per il siciliano che è riuscito a sfruttare finalmente la prima di servizio

40-0 Ace all’incrocio delle righe!!!!

30-0 Ace ad uscire di Caruso!

15-0 Gran punto di Caruso che tiene nell’angolo Gasquet col dritto alla fine sale a rete e chiude con la voleé di rovescio.

2-2. Game molto rapido in favore del francese.

40-0 Ancora col suo rovescio Gasquet riesce a trovare il punto questa volta con un bel colpo ad incrociare.

30-0 Ottimo rovescio in uscita dal servizio del transalpino che mette in crisi l’azzurro.

15-0 Servizio e rovescio di Gasquet il recupero di Caruso si spegne in rete.

2-1 Caruso. Game molto combattuto nel quale l’azzurro ha rischiato per 4 volte di concedere il break anche a causa delle sole 4 prime messe in campo sulle 14 giocate.

A-40 Gasquet prova ad anticipare la risposta sulla seconda di Caruso ma sbaglia.

40-40 Caruso deve giocare un rovescio complicato dopo una seconda morbida, lo aiuta Gasquet che sbaglia lo slice.

40-A Fantastico punto di Gasquet che gioca nuovamente un rovescio lungo linea incredibile, Caruso può far poco.

40-40 Caruso prova ad impostare lo scambio sulla diagonale di rovescio ma Gasquet trova il rovescio lungo linea vincente!

A-40 Servizio e dritto ad incrociare da manuale del siciliano!!!

40-40 Incredibile giocata di Caruso che col dritto trova l’incrocio delle righe, la traiettorie beffa il francese che di fatto si era fermato sicuro che fosse out.

40-A Grave errore di Caruso col dritto. I due scambiano con colpi molto alti alla fine l’azzurro prova lo sventaglio ma sbaglia.

40-40 Servizio esterno e chiusura con un dritto in avanzamento perfetto di Caruso.

30-40 Bravo Caruso ad essere paziente e a giocare profondo ma senza prendersi troppi rischi, accelera col dritto e Gasquet sbaglia il recupero.

15-40 Errore gratuito di Caruso che prova ad aprirsi il campo col dritto a sventaglio che finisce in corridoio. Due palle break per Gasquet.

15-30 Bravo l’azzurro a resistere e a rispondere profondo col rovescio costringendo all’errore il francese. In questo game l’azzurro non ha ancora messo una prima in campo.

0-30 Gasquet gioca un rovescio molto profondo, l’azzurro prova la giocata in controbalzo ma sbaglia.

0-15 Brutto errore di Caruso col dritto in uscita dal servizio.

1-1. Si salva il francese che tiene il proprio turno al servizio.

A-40 Ace ad uscire di Gasquet!

40-40 Il transalpino si salva con un’ottima prima al centro.

30-40 Doppio fallo sanguinoso di Gasquet, palla break per l’azzurro.

30-30 Ace Gasquet!

15-30 Bravo il siciliano a mettere in piedi in campo e a trovare un rovescio che sfiora la riga.

15-15 Servizio vincente di Gasquet.

0-15 Favoloso Caruso che risponde in qualche modo e sale a rete giocando una demi-volée delicatissima!

1-0 Caruso. Tiene bene il servizio l’azzurro.

40-30 Scambio molto duro e lungo sulla diagonale di rovescio, alla fine è Gasquet a prendere il ritmo.

30-30 Servizio e dritto dell’azzurro che purtroppo si spegne in corridoio.

30-15 Questa volta è il transalpino ad esagerare col dritto, la sua accelerazione è lunga.

15-15 Caruso prende in mano lo scambio ma esagera col dritto di poco lungo.

15-0 Bravo Caruso a spingere col rovescio tenendo all’angolo il francese.

Il match sta per cominciare, al servizio Caruso

19.35 Il vincitore di questa sfida troverà al prossimo turno il canadese Vasek Pospisil.

19.30 Grande opportunità per il siciliano che si gioca l’accesso alle semifinali della manifestazione.

19.25 Buonasera e benvenuti alla diretta live della sfida tra Salvatore Caruso e Richard Gasquet valida per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Sofia.

Il programma di Caruso vs Gasquet – Il ranking aggiornato di Salvatore Caruso – La vittoria di Caruso vs Auger-Aliassime – La presentazione del match

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida dei quarti di finale dell’ATP di Sofia (Bulgaria) tra Salvatore Caruso e il francese Richard Gasquet. Si preannuncia un match molto equilibrato e spettacolare nel quale entrambi cercheranno di staccare il pass per la semifinale.

Il tennista siciliano è stato autore ieri di una prestazione super grazie alla quale ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime testa di serie numero 2 del seeding. L’azzurro sembra godere di una buona condizione fisica che unita alla fiducia acquisita con il successo agli ottavi contro pronostico potrebbe dargli quella carica in più nella gara contro il transalpino. Gasquet ha avuto sin qui un percorso abbastanza agevole. Al primo turno ha sconfitto 2-0 lo spagnolo Roberto Carballes Baena e con il medesimo punteggio nella gara di ieri ha superato la sorpresa del torneo rappresentata dal giovanissimo ceco Jonas Forejtek.

Si tratta del primo incrocio in carriera tra Caruso e Gasquet. Il siciliano potrebbe avere una motivazione extra dettata dal fatto che in caso di successo entrerebbe nella top-70 del ranking ATP. Una grande occasione per il 27enne nativo di Avola che attuale occupa la posizione numero 82 del mondo. La sfida tra l’azzurro e il transalpina sarà l’ultima che si giocherà sul centrale al termine della partita tra l’australiano John Millman e il canadese Vasek Pospisil che prenderà il via non prima delle 18.00.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida valida per i quarti di finale dell’ATP di Sofia (Bulgaria) tra Salvatore Caruso e Richard Gasquet: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida sarà l’ultima sul campo centrale, il cui programma pomeridiano prenderà il via dalle 18.00 italiane. Buon divertimento!

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse