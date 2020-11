LIVE Camila Giorgi-Podoroska 7-6 1-6 4-6, Wta Linz 2020 in DIRETTA: vittoria in rimonta per l’argentina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della partita

Vittoria in rimonta per l’argentina Nadia Podoroska, che supera per 6-7 6-1 6-4 la nostra Camila Giorgi. Partita combattuta e piena zeppa di errori da entrambe le parti, ma nel terzo e decisivo set la numero 6 del tabellone è più continua al servizio, mentre l’azzurra compie tanti errori dovuti alla voglia di attaccare.

E FINISCE QUI! Nadia Podoroska batte Camila Giorgi 6-7 6-1 6-4

40-0 Giorgi direttamente in rete, tre match ball per l’argentina.

30-0 Servizio e dritto vincente per la Podoroska.

15-0 Prova ad attaccare subito Camila, ma la sua risposta è lunga.

GAME GIORGI, 5-4. Podoroska che manda in corridoio il suo dritto; ora però servirà per il match.

A-40 Servizio esterno e potente, poi schiaffo di dritto.

40-40 Non riesce a chiudere lo scambio l’azzurra, che poi manda fuori il rovescio

40-30 Doppio fallo per Camila.

40-15 In rete la risposta della Podoroska.

30-15 Fa tutto bene con il servizio Camila, ma poi butta tutto mandando lungo il rovescio

30-0 Altra gran prima centrale dell’azzurra

15-0 Ace Giorgi.

GAME PODOROSKA, 3-5! La Giorgi mette alle strette la Podoroska, che si piega ma non si spezza; esasperata, l’azzurra manda a rete il rovescio

40-30 L’argentina applica il suo schema preferito ma spedisce la pallina in corridoio.

40-15 Lungo il rovescio della Podoroska.

40-0 La Giorgi prova a essere aggressiva in risposta ma spedisce la palla in rete.

30-0 Scambio duro in cui Camila non riesce a gestire la pallina. Sembra non esserci più gioco nei game al servizio della Podoroska.

15-0 Servizio e dritto dell’argentina, che ormai usa sistematicamente questo schema.

BREAK PODOROSKA, 3-4! Perde il controllo del rovescio la Giorgi e la pallina va in corridoio. Tre errori in fila per lei.

30-40 E altro errore dell’azzurra… chance di break per la Podoroska

30-30 Giorgi presa in controtempo, non riesce a rimettere la palla in campo

30-15 Altro buon servizio di Camila

15-15 Buona prima centrale di Camila.

0-15 Fuori il rovescio incrociato della Giorgi.

GAME PODOROSKA, 3-3. Altro errore della Giorgi, che va al servizio.

30-0 In rete la risposta della Giorgi.

GAME GIORGI, 3-2. Ottima prima di Camila su cui la Podoroska può fare poco

40-15 Scambio lungo, la Podoroska prova a uscirne con il dritto ma lo manda in rete.

30-15 La Giorgi si va a prendere il punto a rete.

15-15 Servizio sul rovescio di Podoroska e dritto incrociato: gran punto per Camila.

0-15 Prende il ritmo la Podoroska, costringendo la Giorgi ad una complicatissima risposta in rovescio direttamente in corridoio.

2-2 GAME PODOROSKA. Errore in risposta di Camila, per chiudere un game brevissimo.

40-0 Per altre due volte, stesso schema dell’argentina

15-0 Servizio e dritto per la Podoroska.

GIOCO GIORGI, 2-1. Buona prima di servizio, la Podoroska risponde direttamente in rete

A-40 Scambio fotocopia del precedente, conclusosi con un’altra sbavatura dell’argentina

40-40 E altro errore in fase di scambio dell’argentina. Si va ai vantaggi.

30-40 Va corta la Podoroska, Giorgi prova il lungolinea fuori non di molto.

30-30 Lungo di poco il dritto della Podoroska.

15-30 Gran punto della Podoroska, che reagisce agli attacchi avversari e trova un gran rovescio in corsa che coglie impreparata la Giorgi.

15-15 Prova a chiudere subito lo scambio la Giorgi, fermata dal nastro.

15-0 Ottima prima di Camila con l’avversaria che non riesce a rispondere a dovere

GAME PODOROSKA, 1-1. Nuovo attacco della Giorgi sulla seconda avversaria, nuovamente in rete.

40-30 L’attacco successivo finisce però sulla rete, chance di 1-1 per la Podoroska

30-30 E finalmente la Giorgi riesce ad attaccare sulla seconda! Gran rovescio incrociato con i piedi in campo!

30-15 Prova ad attaccare Camila, ma manda il rovescio in rete.

15-15 Gran rovescio lungolinea dell’argentina

0-15 Scambio duro da cui la Podoroska prova a uscirne con il dritto, il nastro dice no.

GAME GIORGI, 1-0 Ancora attacco a rete di Camila e si porta a casa il primo gioco del terzo set.

40-15 Subito in pressing la Giorgi, che insiste sul rovescio avversario e si prende il punto a rete

30-15 In rete il rovescio della Podoroska.

15-15 Altro errore del match, stavolta della Podoroska.

0-15 Vuole chiudere subito lo scambio Camila, che manda il rovescio in rete

SI CHIUDE IL SECONDO SET, 6-1 PODOROSKA! Altro tentativo di attaccare di Camila che va fuori di parecchio. L’argentina si porta sull’1-1, si decide tutto al terzo set.

40-30 In rete la risposta della Giorgi, chance di chiudere il set per l’argentina.

30-30 Battuta carica di effetto per la Podoroska, che manda in crisi la Giorgi.

15-30 E altro errore dell’argentina.

15-15 Fuori misura stavolta il dritto della Podoroska.

15-0 Altra difesa eccezionale dell’argentina, che si salva per tre volte e ribalta lo scambio con il dritto!

BREAK PODOROSKA, 1-5! L’argentina si difende strenuamente e induce all’ennesimo errore la nostra connazionale, ora serve per il secondo set

40-A Gran punto della Podoroska con il dritto lungolinea spostandosi verso sinistra.

40-40 Gran rovescio della Giorgi, che spiazza l’avversaria. Si va ai vantaggi.

30-40 Lungo il dritto interlocutorio della Giorgi, chance di 1-5

30-30 E con la seconda trova un grandissimo punto con il rovescio lungolinea.

15-30 Due doppi falli della Giorgi.

15-0 Martella da fondo Camila Giorgi, che si prende il punto meritatamente

1-4 PODOROSKA! Fuori misura la risposta di Camila

A-40 Fuori il dritto incrociato della Giorgi.

40-40 Si salva con il dritto incrociato la Podoroska.

40-A Ancora a rete la Giorgi, che fa correre l’avversaria e si prende il punto! Possibilità per recuperare il break.

40-40 Bravissima a non mollare Camila! Risponde profondo prendendo controtempo l’avversaria e spiazzandola subito dopo!

40-30 Occupa bene la rete Camila, costringendo la Podoroska al lob fuori misura.

40-15 Altra steccata di rovescio della Giorgi.

30-15 Brutto errore dell’argentina, che prende lo scambio in mano e manda lungo il dritto per chiudere.

30-0 Gran prima della Podoroska, l’azzurra può poco.

15-0 Prova ad essere aggressiva in risposta la Giorgi, palla out.

GAME GIORGI, 1-3! Si ripete il copione per altre due volte: prima di servizio potente per la Giorgi, la Podoroska non controlla

30-0 Gran prima di Camila, incontrollabile per l’avversaria.

15-0 Ace centrale della Giorgi

CONFERMA IL BREAK LA PODOROSKA, 0-3! Gran dritto incrociato dell’argentina

40-30 Serve and volley della Podoroska, Camila si salva con lo slice tra i piedi dell’avversaria

40-15 Altro errore della Giorgi, due palle per il 3-0

30-15 Battuta morbida della Podoroska, Camila attacca ma senza fortuna

15-15 L’argentina risponde a tono prendendo in controtempo Camila

0-15 Risposta profonda di Camila che costringe la Podoroska al dritto in allungo, subito in rete

BREAK PODOROSKA, 0-2! Altra pallina in rete per la Giorgi, costretta di nuovo ad inseguire anche in questo secondo set.

40-A Attacca bene Camila, ma poi sbaglia il rovescio per un millimetro!

40-40 Ma poi spreca mandando fuori, e di molto, il rovescio incrociato.

A-40 Gran servizio di Camila.

40-40 Dropshot della Podoroska, Camila ci arriva ma l’argentina rimette la pallina dall’altra parte

A-40 La Podoroska va a rete un po’ a caso, brava la Giorgi con il rovescio in corsa lungolinea

40-40. Camila prende il controllo dello scambio e va a rete, il suo colpo cammina sul nastro e cade dal lato dell’argentina!

30-40 Mal calibrato il dritto della Giorgi, chance di 0-2 per l’argentina.

30-30 L’argentina prende un pezzetto di riga tra le gambe di Camila, che risponde e manda in rete

30-15 Errore della Podoroska.

15-15 Rovescio di Camila direttamente fuori dal campo.

15-0 Ace Giorgi.

GAME PODOROSKA, 0-1. Nuova palla in rete di Camila Giorgi, primo game che si conclude dopo 12 minuti.

A-40 Lunga la risposta di Camila. Momento del match zeppo di errori

40-40 Altro errore dell’argentina, nuovi vantaggi.

A-40 Sempre la solita storia: seconda Podoroska, Giorgi attacca e manda in rete

40-40 Doppio fallo Podoroska, si torna in parità

A-40 La Giorgi manda a rete il rovescio sulla seconda della Podoroska.

40-40 Lungo il tentativo di recupero dell’argentina.

A-40 E stavolta sbaglia la Giorgi. Può aggiustare tutto l’argentina

40-40 Gran dritto lungolinea della Podoroska.

40-A Ancora Camila che prende in mano lo scambio e si concede un’altra chance di break!

40-40 Altra risposta in rete di Camila

40-A Giorgi chiamata a rete dalla palla corta della Podoroska, ci arriva e colpisce incrociato: l’argentina capisce le intenzioni ma non ha la reazione adatta per rispondere

40-40 E sbaglia ancora l’argentina, si va ai vantaggi.

40-30 Attacca la Podoroska mettendo alle corde l’azzurra. Palla per l’1-0

30-30 E altro errore, questa volta di Camila, che manda in rete la risposta

15-30 Perde l’equilibrio la Podoroska mentre sta per colpire, pallina in corridoio

15-15 Lunghissimo il rovescio della Giorgi.

0-15 Ennesimo errore della Podoroska con il dritto, palla lunga di poco

7-5! ED E’ SET GIORGI! Sbaglia con il dritto lungolinea la Podoroska, il primo set è dell’azzurra!

6-4 Dritto in curva il dritto steccato della Giorgi

6-3 Mantiene il minibreak Camila dopo uno scambio duro. Tre palle per il primo set!

5-3 Gran risposta incrociata della Podoroska.

5-2 In rete la risposta di Camila.

5-1 Accusa la fatica la Podoroska! Si cambia campo sul 5-1!

4-1 Tiene il minibreak Camila con il dritto incrociato.

3-1 Fa fruttare bene il servizio la Giorgi, costringendo l’avversaria all’errore

2-1 Giorgi! Altro errore della Podoroska, minibreak per l’azzurra!

1-1 In rete il rovescio di Camila.

1-0 Buon servizio centrale per la Giorgi.

GAME PODOROSKA, SI VA AL TIEBREAK. Dritto chirurgico dell’argentina, ma che peccato per Camila che ha avuto tre palle per il primo set

A-40 Errore Giorgi, vantaggio per la Podoroska

40-40 E si salva l’argentina, con il nastro che le fa finire la pallina nel campo dell’azzurra

40-A Altro errore Podoroska! Terza palla set Giorgi!

40-40 La Giorgi vuole attaccare a tutti i costi la seconda della Podoroska, lavorata molto bene: palla fuori.

40-A Profondissimo dritto di Camila, che manda in crisi l’avversaria! Altra palla set!

40-40 Servizio e rovescio dell’argentina che si salva così.

40-A Scambio durissimo, preso in mano da Camila; la Podoroska prova a uscirne con un dritto incrociato ma finisce in corridoio. Palla set per l’azzurra!

40-40 Doppio fallo Podoroska, si va ai vantaggi!

40-30 Gran punto di Camila, che attacca con il rovescio lungolinea e va a prendersi il punto a rete!

40-15 In rete il dritto della Podoroska.

40-0 Altro errore di Camila, tre palle per arrivare al tiebreak a favore dell’argentina

30-0 Fuori misura la risposta della Giorgi.

15-0 Ace centrale dell’argentina.

6-5, Game Giorgi! L’azzurra chiude il game più lungo della partita con un bel rovescio! Ora la Podoroska serve per rimanere nel set

A-40 Altro schiaffo al volo di Camila che ha un’altra palla del 6-5.

40-40 Scambio aggressivo della Giorgi che mette alle strette l’avversaria.

40-A Altro errore di Camila che non trova la riga con il dritto.

40-40 Risposta profonda della Podoroska, Camila mette in rete

A-40 Mette i piedi in campo Camila, che conclude con il rovescio al volo.

40-40 Si salva Camila! Parecchio slice nel colpo dopo la risposta dell’argentina, che va fuori giri e sbaglia ancora

30-40 Altro errore dell’argentina, che va a prendersi il punto ma manda il suo dritto in corridoio

15-40 In rete il dritto della Podoroska.

0-40 Altro errore di Camila che manda lungo il suo dritto. Tre chance di 6-5 per la Podoroska.

0-30 Perde la bussola Camila, che su una palla lenta prova il rovescio a incrociare: dritto in corridoio

0-15 Doppio fallo Giorgi, subito in salita l’undicesimo gioco.

GAME PODOROSKA, 5-5. Forza la giocata l’argentina che attacca a rete, Camila non gestisce bene il rovescio.

40-30 Profondissima la sventagliata di dritto della Podoroska, la Giorgi ci arriva male e mette a rete.

30-30 Lungo di poco il dritto della Giorgi.

15-30 Camila spiazza la Podoroska che scivola, ora a due punti dal set.

15-15 Giorgi chiamata a rete e conclude lo scambio con un’ottima stop volley.

15-0 Si prende lo scambio Podoroska, ottimo dritto sventagliato.

BREAK PODOROSKA! 5-4! Pecca di ingenuità Camila, che va a rete e conclude in maniera fiacca, l’argentina rinviene e trova il passante beffando l’azzurra

40-A La Giorgi viene presa in controtempo dalla Podoroska e colpisce indietreggiando in maniera sbilenca.

40-40 Vuole attaccare la Podoroska sulla seconda avversaria, schiaffo di dritto lunghissimo.

30-40 Spinge troppo Camila, che manda in corridoio il rovescio. Chance immediata di 5-4 per l’argentina.

30-30 La Giorgi non riesce a contenere la risposta profonda della Podoroska.

30-15 Gran seconda di Camila, che torna con il muso avanti.

15-15 Rinviene subito l’azzurra, che fa correre l’avversaria costretta all’errore.

0-15 Fuori misura il dritto di Camila ad inizio scambio

ANCORA! 5-3 GIORGI! Risposta laser di Camila, che ora serve per il primo set!

15-40 Altra ottima risposta della Giorgi e la Podoroska sbaglia di nuovo

15-30 Risposta tra i piedi di Camila, con la Podoroska che non può far nulla

15-15 Si salva Camila rispondendo corta e chiamando a rete l’avversaria, che poi non riesce a mettere in campo il colpo successivo.

15-0 Servizio e dritto in controtempo per la Podoroska

4-3 GIORGI! Camila comanda lo scambio, mette i piedi in campo e concretizza il controbreak rimettendosi in partita!

A-40 E ora arriva anche il vantaggio con una gran prima di servizio.

40-40 Si va ai vantaggi, la Giorgi se la cava egregiamente prolungando lo scambio.

30-40 Finalmente Camila mette in campo il servizio e si prende il dritto lungolinea

15-40 E sono tre doppi falli consecutivi… due palle del 4-3 immediato

15-30 Altro doppio fallo per Camila, che regala due punti in fila all’avversaria.

15-15 Doppio fallo Giorgi

15-0 Risposta lunga della Podoroska.

ED ECCOLO IL BREAK DEL 3-3! Gran risposta di Camila che mette alle corde l’avversaria e va a prendersi il punto a rete!

30-40 Camila mette i piedi in campo e mette a segno un gran rovescio incrociato.

30-30 Giorgi prova ad attaccare la seconda dell’avversaria, troppo esterna.

15-30 Perde la misura del dritto l’argentina, che stecca la pallina.

15-15 Doppio fallo Podoroska.

15-0 La Podoroska gioca una volee troppo lunga a rete, la Giorgi arriva in corsa ma non riesce a piazzare la zampata vincente

3-2, GIOCO GIORGI. Camila trova il dritto incrociato in mezzo alle righe.

40-15 Altro errore dell’argentina nello scambio.

30-15 Buona prima della Giorgi, che poi non conclude al volo e viene punita dalla sua avversaria.

30-0 L’argentina prova a uscire dallo scambio con il rovescio, il nastro le dice di no.

15-0 Va fuori il rovescio incrociato della Podoroska.

3-1 PODOROSKA! Altro servizio e dritto per la semifinalista dell’ultimo Roland Garros.

40-0 La Giorgi perde la misura del dritto. Tre palle per il 3-1 per la Podoroska.

30-0 Servizio e dritto incrociato per l’argentina.

15-0 Buono scambio fra le due, la Podoroska trova il dritto vincente che pizzica la riga

ALTRO BREAK PODOROSKA, 1-2! La Giorgi comanda lo scambio ma al momento di concludere spedisce la pallina in rete.

30-40 Buona seconda al corpo di Camila.

15-40 Risposta fiacca della Podoroska, ma la Giorgi mette in rete lo schiaffo di dritto. Due possibilità di break per l’argentina.

15-30 Doppio fallo di Camila, il primo della sua partita.

15-15 Errore della Giorgi che affossa in rete un dritto in corsa.

15-0 Camila tocca appena la riga sullo scambio, disorientando la sua avversaria

E ARRIVA IL CONTROBREAK! 1-1 Camila mette i piedi in campo sulla seconda avversaria e va a segno di dritto!

30-40 Podoroska arriva strozzata sulla palla corta di Giorgi dopo aver condotto lo scambio. Chance di controbreak immediato!

30-30 Risposta aggressiva di Camila! Angolo imprendibile!

30-15 Prima potente della Podoroska, che Giorgi non riesce a gestire

15-15 Giorgi comanda lo scambio sulla seconda avversaria e va a segno di rovescio

15-0 Risposta di Giorgi che finisce fuori dal campo

0-1 PODOROSKA! Lungo il rovescio incrociato di Camila, che deve subito inseguire.

30-40 Altra bastonata lungolinea della Podoroska, prima palla break.

30-30 Lungo il dritto incrociato dell’argentina.

15-30 Brutto errore di Camila, che si apre il campo ma poi non riesce a concludere con la volèe.

15-15 La Podoroska nasconde bene il dritto lungolinea e va a segno

15-0 Servizio potente di Camila, incontenibile per l’avversaria.

SI COMINCIA! Sarà Camila Giorgi la prima a servire.

14.34 Iniziano i primi scambi di riscaldamento.

14.33 Camila Giorgi è la prima ad entrare in campo, seguita dalla Podoroska.

14.27 Le due tenniste stanno per scendere in campo sul centrale di Linz

14.23 Seconda volta in cui le due contendenti si affrontano nella loro carriera. Nell’ottobre 2016 la Podoroska si impose sulla Giorgi per 0-6 6-4 6-4 nelle qualificazioni a Mosca.

14.20 Molto più agevole la prima partita di Nadia Podoroska, reduce da una sorprendente semifinale al Roland Garros. L’argentina ha sconfitto la rumena Irina-Camelia Begu, sua compagna nel torneo di doppio, per 6-4 6-4.

14.16 Camila Giorgi torna sul centrale dell’impianto austriaco dove vinse il trofeo nel 2018. Nel primo turno ha fronteggiato e sconfitto la spagnola Sara Sorribes Tormo in tre set, per 6-3 5-7 6-4.

14.12 Buongiorno a tutti amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Nadia Podoroska, partita valida per il secondo turno del torneo WTA di Linz 2020.

Buongiorno a tutti amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Nadia Podoroska, partita valida per il secondo turno del torneo WTA di Linz 2020. Partita interessante sul veloce indoor austriaco, fra l’argentina in rampa di lancio e l’azzurra che qui ci ha vinto due anni orsono.

Al primo turno, Camila Giorgi ha vinto… da Giorgi: per lunghi tratti ha avuto in mano la partita contro la meno talentuosa Sara Sorribes Tormo, ma la spagnola è riuscita, da brava formichina, a far sudare la numero 75 al mondo che ha dovuto riacquisire concretezza per portarsi a casa la sfida. Per la tennista azzurra, che ormai ci ha abituato ai suoi alti e bassi, è stato comunque un ritorno alla vittoria, che mancava dal Roland Garros.

Roland Garros che ha visto l’esplosione di Nadia Podoroska: l’argentina con origini ucraine si è spinta fino alle semifinali partendo dalle qualificazioni, arrendendosi solo alla poi vincitrice del torneo Iga Swiatek. Con questo risultato è arrivata fino alla posizione numero 48 nelle classifiche mondiali, suo best ranking, e si è affacciata al torneo di Linz accreditata della testa di serie numero 6. Nel primo turno della sua avventura austriaca ha battuto Irina-Camelia Begu, sua compagna nel torneo di doppio, con un doppio 6-4. La Giorgi affronterà dunque questa sfida senza avere addosso il peso dell’essere favorita: qualcosa che potrebbe alleggerire il suo tennis e trarne soltanto giovamento.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del WTA di Linz (Austra) tra Camila Giorgi e l’argentina Nadia Podoroska: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida sarà la prima sul campo centrale, con il via alle ore 14.30. Buon divertimento!

