LIVE Biathlon, 10km Kontiolahti in DIRETTA: Johannes Boe domina la sprint davanti a Samuelsson. Un buon Hofer perde la top 10 di un soffio

11.40 E’ davvero tutto per questa sprint maschile. Rimanete sintonizzati su OA Sport perché tra meno di due ore sarà il turno delle donne e di Dorothea Wierer! Un saluto.

11.39 Doppio zero sia per lo sloveno Jakov Fak che per Quentin Fillon Maillet, il cui passo però è stato poco incisivo e alla fine sono arrivate una quinta e una sesta piazza a 1 minuto da Boe. Settima posizione per un ottimo Peiffer (1), davanti a Jacquelin, unico in top 10 con due bersagli mancati. Hofer perde la top-10 per due decimi di secondo rispetto a Moravec.

11.36 Ricapitoliamo quanto è avvenuto in questa sprint maschile di Kontiolahti: Johannes Boe con lo zero ha dominato la prova, vincendo con 41″ di margine su un super Samuelsson (un errore a terra). Podio anche per un altro svedese, Martin Ponsiluoma, che col 9/10 ha chiuso a 44″ dalla testa e ha estromesso dal podio Christiansen (1).

11.33 Braunhofer ha chiuso a 4’06 dalla testa con tre errori, attualmente in 68esima posizione.

11.31 Per Samuelsson invece più che il podio questa è una conferma di un ruolo di primo piano nella stagione. In queste prime tappe potrà davvero farci divertire.

11.28 Johannes Boe sale dunque a quota 24 sprint vinte in carriera, e sorpassa Martin Fourcade (23) per il secondo posto all-time in solitaria. Sono invece 49 le prove complessive portate a casa e la numero 50 è dunque incombente.

11.26 Meno positiva la giornata di Bionaz, al momento 52esimo su 55 arrivati dopo 3 errori e 3’30” di ritardo

11.24 Siamo alle battute conclusive di questa sprint, per Hofer si profila l’undicesima piazza finale.

11.22 Ponsiliuomaaaaa! Che finale! 48″ da Boe, doppio podio Svezia! Secondo piazzamento nei primi tre della carriera per il classe 1995

11.20 Ponsiluoma 2″ di margine su Christiansen all’ultimo rilevamento! Sifda sul decimo di secondo!

11.18 Il norvegese si prende il podio per 2″, 51″ da Boe con un errore. Ora il pericolo per lui è Ponsiluoma

11.17 Finale super di Lesser che si piazza davanti a Moravec e Hofer, in settima piazza provvisoria. Attendiamo l’arrivo di Christiansen che si gioca il podio con Fak, Samuelsson sembra ora più al sicuro con 8″ di margine.

11.16 Un Lesser così nei giri finali non si era mai visto. Il tedesco sta andando molto forte e scavalca Hofer, dopo aver già stupido ieri.

11.15 Anche Ponsiluoma è nella lotta per il podio! Nonostante un errore è sui tempi di Samuelsson dopo le due serie. Che prova di squadra della Svezia!

11.14 Christiansen sta volando! Per Fak in questo momento si fa quindi durisissima per il podio, ma anche Samuelsson è alla portata.

11.13 Da dietro nessuno pare insidiare le primissime posizioni, Boe ormai certo del successo. Samuelsson e Fak possono mantenere il podio

11.11 Moravec con lo zero stampa Hofer di soli due decimi di secondo all’arrivo. Hofer scivola in ottava posizione, dovrebbe restare nei 15.

11.10 Ottimo secondo poligono per Christiansen che però aveva sbagliato a terra, quinto tempo complessivo dopo le due serie per il norvegese che ha solo 8″ da Samuelsson

11.08 Lesser manca l’ultimo, così come Laegreid che dunque porta a 88/90 il totale in carriera. Entrambi precipitano rispetto alle posizioni di vertice odierne.

11.06 Primo poligono anche per Braunhofer, 3/5 per l’altoatesino.

11.05 Jacquelin si inserisce davanti a Hofer, 1’05” con due errori sul groppone.

11.04 Si sta alzando il vento rispetto a mezz’ora fa.

11.03 Chiude con oltre un minuto Quentin Fillon Maillet. Che paga per la stella francese oggi.

11.02 Un buon Hofer nell’ultimo giro, viene scavalcato da Peiffer ma rimane davanti a Loginov, a 1’13” dalla testa.

11.01 Johannes Boe con un tempo spaventoso all’arivo, 44″ su Samuelsson. LA PERFEZIONE DEL BIATHLON.

11.00 Zero a terra del terzo classificato di ieri Erik Lesser. Si sdraia anche Laegreid che continua la sua striscia incredibile. 45/45 in carriera a terra in coppa del mondo! 22″/23″ di ritardo per gli atleti citati.

10.59 C’è Bionaz al primo poligono, purtroppo arrivano 2 errori per il ventenne valdostano.

10.58 All-in di Jacquelin che va male, 8/10 che pesa tanto nell’economia del suo risultato. 47″ di distacco dopo il poligono.

10.57 Il passo di Johannes Boe e Samuelsson è il medesimo nell’ultimo giro! Restano poco meno di 40″ tra i due.

10.56 Jacquelin paga soli 9″ a Boe a metà del secondo giro! Difficile pensare all’impresa anche in caso di una serie rapida. Intanto doppio zero di Fak che potrebbe anche salire sul podio.

10.55 Secondo zero anche per Fillon Maillet, che si salva in una giornata terribile sugli sci. Il transalpino è sui tempi di Samuelsson con un errore in meno

10.54 Serie controllata, perfetta di JOHANNES BOE! Il norvegese mette già in ghiaccio la gara! Doppio zero per il re!

10.53 Un errore per entrambi gli atleti, Hofer paga 13″ a Samuelsson dopo due serie, ottima prova dell’azzurro che ora deve spingere.

10.52 Hofer arriva al poligono in ottima posizione, sui tempi di Loginov. Entrambi spareranno ora in piedi

10.51 Dopo l’avvio in sordina Hofer sta ingranando molto bene! L’azzurro è sui tempi di Peiffer, davanti a Loginov!

10.50 Errore anche per Dale, mentre Samuelsson raddrizza la sua prova con lo zero in piedi.

10.49 Jacquelin sta andando veramente forte, il transalpino si conferma forse l’unica vera arma anti Boe nelle sprint. Tempo simile dei due.

10.48 Zero anche per Fillon Maillet, ma tempo altissimo del francese, dietro anche a Hofer (27″)

10.47 Lo zero di Hofer, che però paga 23″ dal norvegese. Buona serie per l’italiano

10.46 Johannes Boe parte con uno zero che ammazza già la classifica! 17″ di vantaggio dopo la prima serie!

10.45 Poligono pulito del campione del mondo in carica Loginov che, però, paga 3″ sul connazionale Latypov

10.44 Johannes passa in testa dopo la salita, guadagnando su tutti e rimettendo le cose a posto.

10.43 Hofer pare molto appesantito e paga 16 secondi a metà del primo giro.

10.42 Johannes Boe dietro a Samuelsson al primo intermedio. Fillon Maillet tempo altissimo, già 11″ di ritardo in linea con Hofer.

10.41 Attenzione, primo colpo di scena! Samuelsson sbaglia l’ultimo bersaglio e vanifica i suoi sforzi. Anche Tarjei Boe ne manca uno.

10.40 Lukas abbastanza lento al primo rilevamento, paga 11″ dopo 1,6km.

10.39 Il russo Eliseev è il primo a sparare, coprendo rapidamente tutti i bersagli. Il vento è per ora stabile e poco intenso.

10.38 Anche Fillon Maillet in gara, mentre Samuelsson fa il vero vuoto con oltre 11″ di margine a metà del primo giro

10.37 Anche Tarjei Boe paga 5″ dopo 1.6km, mentre sono partii anche il fratello Johannes e Loginov

10.35 Al primo rilevamento subito distacchi importanti inflitti da Samuelsson! 7″ su Eliseev e 8″ su Kuehn, clamorosa condizione dello svedese.

10.34 Ecco il pettorale nove al cancelletto di partenza, Lukas Hofer!

10.32 Sono già in pista alcuni atleti interessanti, Samuelsson, Kuehn e Tarjei Boe

10.30 È partito Matvey Eliseev, e con lui la prova!

10.28 Siamo vicini al via della 10km sprint maschile di Kontiolahti! Un paio di minuti alla partenza.

10.25 Per Lukas Hofer, che scatterà quasi subito, col pettorale numero 9, c’è la possibilità di stupire. Ieri la condizione è parsa più che discreta nonostante gli intoppi di qualche settimana fa nella preparazione, e con la precisione al poligono il carabiniere di San Lorenzo di Sebato potrebbe ambire tranquillamente al podio.

10.22 Non vanno certamente lasciati fuori dalle considerazioni neanche il russo Loginov (10), specialista di questo format, e lo svedese Samuelsson (3) che ieri ha mostrato evidenti progressi nella parte sciata, complice una preparazione impeccabile a differenza di molti altri team.

10.20 Va tenuto in considerazione sicuramente l’elemento fatica. E’ vero che siamo solo alla seconda gara dell’inverno, ma iniziare con una 20km molto dura come quella di Kontiolahti non è certo banale e lo sforzo di ieri potrebbe essere rimasto nelle gambe di alcuni.

10.18 Il cielo è coperto nella fredda mattina finlandese, al momento le temperature sono sui tre gradi sotto lo zero e dunque la neve dovrebbe essere molto differente da quella farinosa che gli atleti hanno trovato ieri.

10.16 L’armata francese è tuttavia pronta a contrastare un preannunciato dominio del norge. Quentin Fillon Maillet (pettorale 15) ed Emilien Jacquelin (22) in particolare hanno già mostrato ottima condizione ieri e possono provare a disturbare Boe. Sui due poligoni in particolare il giovane transalpino, grazie alla sua rapidità d’esecuzione, elemento totalmente mancato ieri al norvegese.

10.13 Il re Johannes Boe, invece, è parso sereno nonostante il secondo posto e oggi si presenta al cancelletto di partenza da chiarissimo favorito con pettorale 13, in quello che è il format che più lo ha visto dominare nel corso degli anni: 23 successi, tra cui quello ottenuto sette mesi fa su queste nevi nell’ultima sprint disputata a Kontiolahti.

10.11 Per Laegreid l’esordio nel circuito maggiore è stato sin qui davvero una favola, 79 bersagli su 80 colpiti tra la fine della passata stagione e la prova di ieri, con il primo successo. Da oggi, però, inizia la vera sfida per il classe 1997, che dovrà dimostrare di riuscire a confermarsi in un settore maschile di alto livello.

10.08 Il nuovo inverno si è aperto con l’exploit del norvegese Sturla Holm Laegreid, emerso ieri nella 20km con lo zero e capace di mantenere il minuto di margine guadagnato su Johannes Boe (una penalità) fino alla linea del traguardo.

10.05 Buongiorno a tutti gli appassionati di biathlon e ben ritrovati su OA Sport! Tra poco più di venti minuti sulle nevi di Kontiolahti è in programma la prima sprint stagionale della Coppa del mondo 2020/2021, in campo maschile.

Il programma odierno e la startlist – La presentazione della tappa

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sprint maschile di Kontiolahti, valida come seconda prova individuale della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020/2021. Il programma di oggi prevede la prova degli uomini alle 10:30 seguita nel primo pomeriggio dalle ragazze, che scenderanno in pista alle 13:40.

Tanti i temi usciti dalla 20km che ha inaugurato il nuovo inverno ieri, con la doppietta norvegese arrivata grazie al primo strepitoso successo in carriera di Sturla Holm Laegreid, davanti al re Johannes Boe. I due partiranno rispettivamente col 43 e col 13 oggi, ma dovranno guardarsi le spalle soprattutto dall’armata francese, ieri apparsa nel complessivo la migliore formazione in campo. Quentin Fillon Maillet scatterà dal cancelletto di partenza un minuto esatto dopo il rivale Bo, col 15, mentre Emilien Jacquelin ha pescato il 22 e Simon Desthieux l’8.

Altri nomi di peso per la sprint in questione saranno il russo Alexander Loginov (10), Tarjei Boe (4) e Sebastian Samuelsson (3), che ieri ha davvero rubato l’occhio nella parte sciata. In casa Italia sono ancora tre gli azzurri presenti al via, ricordando che Domink Windisch e homas Bormolini hanno ricevuto la notizia della negatività definitiva e sono pronti ad aggregarsi al gruppo per la prossima settimana. Lukas Hofer partirà alle 11:34:30 con il pettorale 9, Didier Bionaz andrà a caccia dei primi punti col 41 e Patrick Braunhofer vuole stupire col pettorale 57.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Kontiolahti, in Finlandia: oggi, domenica 29 novembre, alle ore 10:30 italiane, con collegamento poco prima del via per le ultime notizie. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse