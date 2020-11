Classifica Coppa del Mondo biathlon 2020-2021: Johannes Boe in testa, +22 su Samuelsson

Johannes Boe è il nuovo leader della classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Il norvegese ha vinto la prima prova sprint della stagione andata in scena a Kontiolahti e, anche grazie al secondo posto ottenuto nell’individuale di ieri, si è preso la vetta della graduatoria con grandissima personalità. Il detentore della Sfera di Cristallo è il grande favorito per il successo finale e ha incominciato benissimo questa annata agonistica, dimostrando di essere oggettivamente il più forte. Ora il nordico ha 22 punti di vantaggio sullo svedese Sebastian Samuelsson e 31 sul connazionale Sturla Holm Laegreid. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon maschile.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2020-2021:

1. Johannes Boe (Norvegia) 114

2. Sebastian Samuelsson (Svezia) 92

3. Sturla Holm Laegreid (Norvegia) 83

4. Quentin Fillon Mailleet (Francia) 81

5. Erik Lesser (Germania) 80

6. Jakov Fak (Slovenia) 76

7. Ondrej Moravec (Repubblica Ceca) 71

8. Emilien Jacquelin (Francia) 68

8. Arnd Peiffer (Germania) 60

10. Alexander Loginov (Russia) 60

13. Lukas Hofer (Italia) 51

Foto: Lapresse