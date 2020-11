VIDEO Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti 2020: la sprint è di Johannes Boe, Hofer sfiora la top-10

Va in archivio la 10 km sprint maschile a Kontiolahti (Finlandia), seconda gara di questa Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 maschile. Tutto come previsto e primo centro stagionale per il norvegese Johannes Boe. Alle spalle del norvegese troviamo la coppia svedese formata da Sebastian Samuelsson (+44″1 e 1 errore) e da Martin Ponsiluoma (+47″9 e 1 errore). Una prova decisamente convincente per loro che, soprattutto sugli sci, hanno fatto vedere grandi cose con Samuelsson 4° crono nel totale. Per gli azzurri l’undicesimo posto di Lukas Hofer, vicino alla top-10, mentre sono da registrare il 72° posto di Bionaz e l’84° di Braunhofer. Di seguito gli highlights:

VIDEO IL TRIONFO DI JOHANNES BOE NELLA SPRINT A KONTIOLAHTI, HOFER 11°

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: LaPresse