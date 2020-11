Biathlon, Lukas Hofer: “La mia condizione crescerà di gara in gara, ho lavorato bene al tiro durante l’estate”

Le dichiarazioni di Lukas Hofer rilasciate per la Federazione Internazionale Ibu al termine della sprint maschile di Kontiolahti (Fin) della Coppa del Mondo di biathlon vinta dal norvegese Johannes Thingnes Boe e conclusa a ridosso della top ten in 11ma posizione. L’azzurro di San Lorenzo di Sebato (Bz), 20esimo ieri dopo l’individuale, ha tratto le sue considerazioni al termine della prima tappa.

“Le mie sensazioni non sono così cattive al momento, ma nemmeno troppo buone dato che, come alcuni sanno, sono stato colpito anche io dal Covid nelle scorse settimane ed è stato un momento difficile per me, nel quale ho perso diversi allenamenti. La mia condizione sta salendo di colpi gara dopo gara. Durante l’estate ho lavorato molto al tiro e ora riesco a coprire i bersagli in maniera veloce con ottime percentuali, quindi non vedo l’ora di potermi testare nelle prossime gare”.

Loading...

Loading...

nicolo.persico@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Il biathlon azzurro”

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse