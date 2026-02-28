Boxe, Michael Magnesi torna con una vittoria e resta in attesa dell’eliminatoria mondiale

Michael Magnesi ha fatto il proprio ritorno sul ring dopo un anno di assenza: il pugile romano non combatteva dal 28 marzo 2025, quando ebbe la meglio ai punti su Khalil El Hadri, aggiudicandosi la cintura WBC Silver dei pesi superpiuma, poi ha dovuto fare i conti con ben cinque rinvii del match con Mark Magsayo (per colpa dell’avversario), valevole come ultima eliminatoria per il titolo mondiale della categoria fino a 59 kg per la sigla WBC (una delle quattro principali).

Il ribattezzato Lone Wolf ha saputo sconfiggere ai punti l’argentino Marco Gabriel Martinez al termine delle otto riprese da tre minuti ciascuna, imponendosi di fronte al proprio pubblico del Palasport di Cave (città metropolitana di Roma) e fornendo le risposte necessarie dopo una lunga inattività: ha retto bene la pressione del momento, pur mancando ancora l’esplosività e l’intensità dell’azione che soltanto l’attività tra le corde riesce a dare.

Il 31enne ha così conquistato la sua 26ma vittoria da professionista (13 prima del limite, due sconfitte), ma il suo futuro resta incerto: il numero 1 del ranking WBC riuscirà finalmente a combattere con Magsayo oppure sarà chiamato a un altro tipo di eliminatoria, magari contro Raymond Ford? Il campione del mondo in carica O’Shaquie Foster aspetta il rivale alla finestra oppure renderà vacante la cintura spostandosi su altri fronti? Ne sapremo di più nelle prossime settimane.