MotoGP, GP Francia 2020: Fabio Quartararo sarà profeta in patria? Nella Moto2 Luca Marini cerca l’allungo decisivo

Dopo una settimana di pausa, il Motomondiale si appresta ad affrontare il Gran Premio di Francia, sest’ultimo appuntamento della stagione 2020. La lotta per il titolo è apertissima in tutte le classi anche se, dopo il GP di Catalogna, la situazione ha cambiato fisionomia. Nella MotoGP è stata finalmente effettuata una seria scrematura riguardante i pretendenti all’Iride, nella Moto2 c’è un serio candidato al successo finale, mentre la Moto3 ha visto rimescolati i valori in campo. Come si arriva, dunque, alla prova di Le Mans?

MOTOGP – L’autodromo di Montmelò ha permesso a Fabio Quartararo di tornare al successo dopo due mesi. Il francese, che nel weekend gareggerà in casa, si è ripreso il ruolo di favorito per la conquista del titolo, nonché la leadership della classifica generale. Il ventunenne della Yamaha non solo è l’unico centauro ad aver vinto più di un GP nella classe regina, ma si è già issato a quota tre affermazioni e comanda la graduatoria assoluta con un esiguo vantaggio di 8 punti su Joan Mir. Quest’ultimo, al contrario, non ha ancora primeggiato, però è l’unico pilota a vantare quattro piazzamenti sul podio e sei nella top-five. Dunque, due profili agli antipodi. Sinora El Diablo ha costruito le sue fortune sugli exploit, mentre The Miracle si è basato su un rendimento estremamente solido. Il terzo incomodo in questa sfida è Maverick Viñales, tanto incostante quanto Quartararo, ma meno incisivo del compagno di marca. Non a caso lo spagnolo è staccato di 18 lunghezze dal transalpino. Difficile, al momento, vedere altri pretendenti alla corona iridata. Andrea Dovizioso ha racimolato pochissimo nelle ultime quattro gare e, a meno di una repentina crescita di rendimento, è destinato a perdere sempre più terreno. Franco Morbidelli non è ancora definitivamente tagliato fuori dalla lotta (paga 31 punti al compagno di box), ma recuperarli a parità di moto non è affatto semplice, a meno di passaggi a vuoto da parte del francese (e di Mir). Dunque la MotoGP sembra aver scremato a tre/quattro unità il novero di pretendenti alla successione di Marc Marquez.

MOTO2 – Il Gran Premio di Catalogna ha ribadito come Luca Marini possa essere considerato il favorito numero uno per la conquista del Mondiale. Il fratello minore di Valentino Rossi ha portato a 20 le sue lunghezze di vantaggio su Enea Bastianini, a 36 quelle sul compagno di squadra Marco Bezzecchi e a 47 sul britannico Sam Lowes. Sinora, qualunque pilota ha provato ad allungare in testa alla classifica, si è visto prontamente ripreso. Capiterà anche a Le Mans, oppure la punta di diamante dello SKY Team VR46 riuscirà a tirare un’altra spallata agli avversari? Di certo c’è che, a oggi, Marini ha dato la sensazione di essere complessivamente il più forte. Resta da vedere se sarà in grado di concretizzare fino in fondo questo potenziale.

MOTO3 – A Barcellona si è verificato un cambio della guardia in testa alla classifica iridata, in quanto Ai Ogura si è portato al comando della graduatoria generale con un margine di 3 punti su Albert Arenas, che menava le danze da inizio stagione. I due sono comunque vicinissimi e la lotta per il titolo è furibonda. Peraltro è interessante notare come il giapponese non abbia ancora vinto una gara, nonostante vanti ben sei podi. Al contrario lo spagnolo ha primeggiato in tre occasioni, ma è stato anche più incostante. Il nipponico e l’iberico sono i principali pretendenti al titolo, ma altri tre centauri non possono ancora essere considerati fuori da giochi. Si tratta del britannico John McPhee, nonché degli italiani Tony Arbolino e Celestino Vietti, staccati rispettivamente di 24, 27 e 28 lunghezze da Ogura. Chiaramente ognuno di loro rincorre e, allo stato attuale delle cose, ha chance di successo ridotte. Non ancora nulle, però, soprattutto se dovessero arrivare risultati di grido nei prossimi appuntamenti.

