MotoGP in tv, GP Francia 2020: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Dopo un solo weekend di pausa il Motomondiale torna nuovamente protagonista con il Gran Premio di Francia 2020, decimo round stagionale (nono per la MotoGP) e primo atto del penultimo trittico dell’anno. Si gareggia sul circuito Bugatti di Le Mans a partire da domani con le prime prove libere fino a domenica 11 ottobre per lo svolgimento della gara. Nella classe regina si infiamma la corsa al titolo iridato tra Fabio Quartararo e Joan Mir, i due grandi favoriti per la leadership del campionato, ma attenzione ad eventuali colpi di scena e al possibile reinserimento in primis di Maverick Vinales e Andrea Dovizioso nella lotta per il Mondiale più bizzarro ed imprevedibile degli ultimi anni. Fari puntati per gli appassionati italiani anche su Valentino Rossi, Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, tutti a caccia di un risultato di prestigio sul tracciato francese.

Il fine settimana del Gran Premio di Francia 2020, nona tappa stagionale del Mondiale MotoGP, verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. Su TV8 sarà possibile seguire in chiaro qualifiche e gara di Moto3, Moto2 e MotoGP in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni del weekend transalpino con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento al nono capitolo della stagione di MotoGP. Di seguito la programmazione televisiva completa della tre-giorni del GP di Francia 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA WEEKEND GP FRANCIA MOTOMONDIALE 2020

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Venerdì 9 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 10 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 11.45, Moto E, E-Pole, diretta

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

ore 16.15, Moto E, Gara 1, diretta

Domenica 11 ottobre

ore 9.00-9.20, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 9.30-9.50, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 10.00-10.20, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 11.20, Moto 3, Gara, diretta

ore 13.00, Moto GP, Gara, diretta

ore 14.30, Moto 2, Gara, diretta

ore 15.40, Moto E, Gara 2, diretta

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 10 ottobre

ore 15.45, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

ore 17.00, Moto E, Gara 1, differita

Domenica 11 ottobre

ore 14.15, Moto 3, Gara, differita

ore 16.00, Moto GP, Gara, differita

ore 17.00, Moto 2, Gara, differita

Foto: Valerio Origo