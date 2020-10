LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma in DIRETTA: i meneghini per continuare la marcia da imbattuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarto turno di campionato di Serie A 2020-2021 che mette di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Virtus Roma.

Le due squadre arrivano al Mediolanum Forum di Assago con più di qualche problema di infermeria. I padroni di casa, infatti, si ritrovano con le assenze di Vladimir Micov, Kevin Punter e Malcolm Delaney, che si sono fatti male rispettivamente in Supercoppa, nella prima contro Reggio Emilia e in Eurolega due giorni fa con il Real Madrid. Gli ospiti, invece, hanno perso per l’intera stagione Chris Evans, ma dovrebbero ritrovare Anthony Beane e avere regolarmente Gerald Robinson e Dario Hunt, che avevano preoccupato contro Sassari.

Tre vittorie su tre uscite in campionato per la formazione di Ettore Messina, che ha messo insieme distacchi rispettivamente di 16 punti a Reggio Emilia, 40 contro Treviso e 22 a Trieste. Gli uomini allenati da Piero Bucchi, invece, dopo il successo contro la Fortitudo Bologna per 81-76, sono caduti nettamente sia a Brindisi che contro Sassari, con un primo mese di campionato la cui difficoltà è facilmente intuibile alla visione del calendario.

Per Milano in dubbio c’è anche Kyle Hines, che ha giocato sostanzialmente stringendo i denti contro il Real nella prima vittoria contro i blancos dal 2009 a questa parte; Roma, invece, oltre alle questioni sul campo sta cercando di gestire anche quelle relative all’aspetto societario. Tre sono gli ex reciproci: per Milano Riccardo Moraschini, nella Capitale nella stagione 2013-2014, e soprattutto Gigi Datome, virtussino dal 2008 al 2013 con i gradi di capitano ereditati da Alessandro Tonolli nell’ultima stagione, mentre per Roma c’è Piero Bucchi che è stato per due stagioni e mezza sulla panchina dell’Olimpia.

Il match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Virtus Roma si giocherà a partire dalle 17:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo