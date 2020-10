Basket, Serie A 2020-2021: la quarta giornata. L’Olimpia Milano ospita la Virtus Roma, Sassari sfida la Fortitudo Bologna

Sarà un weekend ricco per tutti gli italiani appassionati di pallacanestro. Tra domani e domenica, infatti, andrà in scena la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a presentare le otto gare in programma nel fine settimana.

Partiamo dalle due partite che apriranno questo turno, che si terranno domani sera, a partire dalle ore 20.30, a Cremona e Pesaro. La Vanoli, galvanizzata dal sorprendente colpo in casa della Virtus Bologna, attende la visita di Varese che, al contrario, avrà voglia di riscatto dopo la sconfitta nel derby lombardo contro Cantù. La VL Pesaro, invece, dopo il bel successo sul campo di Venezia, ospita Trento, unica formazione ancora a secco di vittorie (mentre in EuroCup è curiosamente a punteggio pieno).

La corposa giornata di domenica, invece, si aprirà con il lunch match delle ore 12.00 tra Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna, entrambe alla ricerca di continuità e di punti per puntare alla parte alta della classifica. Alle ore 17.00 la Virtus Bologna, punita da Cremona sabato scorso, proverà a riscattarsi nel derby emiliano contro la Reggiana, mentre alle ore 17.30, davanti a 700 spettatori, si terrà un altro episodio della storica sfida tra Olimpia Milano e Virtus Roma: i meneghini, pur senza Micov e Punter, sono gli unici ancora a punteggio pieno e partono nettamente favoriti. Alle ore 18.00 Cantù ospita la Reyer Venezia per un match interessante tra due squadre entrambe con il record di 2-1, mentre alle ore 19.00 Brindisi andrà a caccia della terza vittoria consecutiva nella partita casalinga contro Treviso. Infine, alle ore 20.45, Brescia, dopo essersi sbloccata domenica scorsa al “PalaVerde”, sfiderà Trieste, rafforzata negli ultimi giorni da diversi arrivi, gli ultimi dei quali sono Marcos Delia (ex Virtus Bologna) e Jakob Cebasek.

CALENDARIO 4ª GIORNATA

Domani, ore 20.30: Vanoli Cremona – Openjobmetis Varese

Domani, ore 20.30: Carpegna Prosciutto Pesaro – Dolomiti Energia Trentino

Domenica, ore 12.00: Banco di Sardegna Sassari – Fortitudo Lavoropiù Bologna

Domenica, ore 17.00: Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia

Domenica, ore 17.30: AX Armani Exchange Milano – Virtus Roma

Domenica, ore 18.00: Acqua S. Bernardo Cantù – Umana Reyer Venezia

Domenica, ore 19.00: Happy Casa Brindisi – De Longhi Treviso

Domenica, ore 20.45: Germani Brescia – Allianz Pallacanestro Trieste

antonio.lucia@oasport.it

Credit: Ciamillo