LIVE Musetti-Gaio, Challenger Parma 2020 in DIRETTA: derby tricolore nel 1° turno per il talento nativo di Carrara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

Il programma Musetti-Gaio – La presentazione del Challenger Parma 2020

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP Challenger di Parma tra Lorenzo Musetti e Federico Gaio. Sulla terra rossa emiliana, il talento nativo di Carrara torna in scena con l’obiettivo di far suo un altro torneo di questa tipologia, reduce dal successo a Forlì.

Le aspettative per Musetti, come è logico, sono cresciute e la classifica ATP è migliorata sensibilmente. Il classe 2002 del Bel Paese ha colpito tutti per la classe nei colpi e il suo tennis assai stiloso. Pertanto, dopo aver emozionato tutti soprattutto a Roma con le vittorie contro lo svizzero Stan Wawrinka e il giapponese Kei Nishikori, Lorenzo si ripresenta ai nastri di partenza per dare conferme sul suo status, dar seguito alla propria ascesa, visto anche quanto sta facendo Jannik Sinner a Parigi, con i quarti di finale centrati nel Roland Garros 2020.

Un bel pungolo senza dubbio per lui che, avendo un quasi coetaneo (l’altoatesino è 2001) così forte, vorrà dimostrare ancora di più il proprio valore, scendendo in campo con decisione e voglia di imporsi senza se e senza ma. Dall’altra parte del campo però ci sarà un Gaio che è avversario da prendere con le molle, dotato di un tennis solido che potrebbe mettere in difficoltà Musetti. Pertanto il 18enne nostrano non potrà pensare troppo in là e concentrarsi essenzialmente su questo match.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP Challenger di Parma tra Lorenzo Musetti e Federico Gaio: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match avrà inizio non prima delle 17.00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events