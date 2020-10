Musetti-Gaio oggi, programma Challenger Parma 2020: orario, tv, programma, streaming

A Parma, per quanto riguarda l’ATP Challenger 2020 di tennis, oggi, lunedì 5 ottobre, si giocherà il primo turno del tabellone di singolare maschile, ed andrà in scena la sfida che vedrà l’azzurro Lorenzo Musetti opposto al connazionale Federico Gaio. Si inizia sul Campo Centrale non prima delle ore 17.00.

Oggi, lunedì 5 ottobre, si terrà il primo turno del tabellone principale dell’ATP Challenger di Parma 2020 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Musetti-Gaio in diretta streaming sul sito ufficiale dell’ATP Tour. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzo Musetti e Federico Gaio.

PROGRAMMA MUSETTI-GAIO (5 OTTOBRE)

Campo Centrale

Non prima delle ore 17.00

Lorenzo Musetti (Italia, WC) vs Federico Gaio (Italia)

DIRETTA STREAMING – Sito ufficiale ATP Tour

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

Foto: MEF / Marta Magni