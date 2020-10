Tennis, Lorenzo Musetti al Challenger di Parma. Ci sono Tiafoe, Popyrin e tanti big. Il tabellone dell’azzurro

Lorenzo Musetti torna in scena dopo aver vinto il Challenger di Forlì la scorsa settimana. Il tennista ha deciso di giocare il Challenger di Parma, in programma da lunedì 5 a domenica 11 ottobre. Il nostro portacolori, salito al numero 138 del ranking ATP, resta in Emilia-Romagna per un nuovo appuntamento sulla terra rossa. Si tratta di un Challenger, ma il livello è degno di un ATP 250.

Il 18enne, capace di sconfiggere Stan Wawrinka e Kei Nishikori agli Internazionali d’Italia, è ammesso con una wild card ed esordirà contro Federico Gaio. In caso di vittoria, appuntamento al secondo turno contro lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 1 e già sconfitto da Musetti a Forlì (l’americano ha un incrocio relativamente semplice contro Blaz Rola all’esordio).

Possibile quarto di finale contro uno tra il giapponese Taro Daniel, il tedesco Yannick Hanfmann, Gianluca Mager o un qualificato. Nella parte alta del tabellone ci sono anche l’argentino Federico Delbonis, il tedesco Philipp Kohlschreiber, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi. Nella parte bassa spiccano l’australiano Alexei Popyrin, il sudafricano Llyod Harris, il serbo Laslo Djere e Salvatore Caruso.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events