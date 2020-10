Tennis, Challenger Parma 2020: Lorenzo Musetti domina Federico Gaio e accede al 2° turno

Lorenzo Musetti comincia bene il proprio percorso nell’ATP Challenger di Parma. L’azzurrino, reduce dal trionfo nel torneo di Forlì (il primo Challenger in carriera conquistato), ha nettamente sconfitto l’altro italiano Federico Gaio (n.132 del mondo) con lo score di 6-3 6-2, accedendo al secondo turno. Una partita mai in discussione, con il 18enne nativo di Carrara che ha impresso il proprio marchio con giocate di pregevolissima fattura, degne del suo ampio repertorio. Agli ottavi di finale Lorenzo (presente nel tabellone grazie a una wild card) se la vedrà con il vincente della sfida tra l’americano Frances Tiafoe (testa di serie n.1) e lo sloveno Blaž Rola. In caso di successo dello statunitense, ci sarebbe il remake di una partita già vista a Forli, con esito favorevole al 18enne del Bel Paese.

Nel primo set l’avvio è subito tutto di marca “Musetti”: il n.138 del mondo strappa il servizio a Gaio, imprimendo allo scambio grande profondità. Fatica a tenere il ritmo il n.132 ATP, con poche soluzioni nel suo tennis per contrastare il suo giovane avversario. Nel nono game arriva il secondo break della frazione che pone la parola fine sul 6-3, con Lorenzo che fa vedere alcune giocate stilisticamente molto apprezzabili, accompagnate dagli applausi del pubblico presente.

Loading...

Loading...

Nel secondo set Musetti cerca subito di mettere sotto pressione l’avversario, costruendosi tre palle break nel secondo game, ma non essendo sufficientemente concreto. Il 18enne nostrano deve poi affrontare un momento un po’ complicato nel quinto gioco, annullando una palla break, ma da quel momento si assiste a un assolo. Il giocatore nativo di Carrara conquista due break consecutivi, mandando in archivio la partita sullo score di 6-2, concludendo con l’81% dei punti vinti con la prima di servizio e l’89% con la seconda. Percentuali di efficienza alte anche in risposta: 42% dei quindici ottenuti contro la prima in battuta di Gaio e il 48% contro la seconda.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events