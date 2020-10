LIVE Motocross, GP Lommel MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli 3° in gara-1, domina Gajser

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Per quanto riguarda gli altri italiani in gara va registrato il ritiro di Michele Cervellin ed il buon 14° posto di Ivo Monticelli, che porta a casa quindi 7 punti mondiali.

Loading...

Loading...

Febvre taglia il traguardo 2° a 22″ di ritardo, mentre Cairoli è 3° a 39″ dal vincitore. 4° Seewer, che perde dunque un paio di punti dall’azzurro nella lotta per il secondo posto in campionato.

VINCE GAJSER!! Trionfo straordinario per lo sloveno della Honda, sempre più vicino al terzo titolo iridato in MXGP.

ULTIMO GIRO! Gajser si invola verso il successo, alle sue spalle Febvre e Cairoli saldamente in seconda e terza piazza.

Si sta profilando un buon risultato per Cairoli in ottica secondo posto mondiale, dato che il sogno del decimo titolo è ormai svanito in questo 2020.

2 giri al termine: Gajser in testa con 12″ di vantaggio su Febvre e 31″ su Cairoli. Oltre 50″ di ritardo dalla vetta per Seewer, 4°.

3 giri alla bandiera a scacchi: Gajser ha rifilato distacchi abissali a tutti… Resiste in terza piazza un Cairoli sicuramente lontano dal 100% fisicamente.

-3′ Cavalcata trionfale in solitaria per Gajser in questa prima manche. Lo sloveno è ormai padrone incontrastato del Mondiale MXGP 2020.

-5′ Tonus nel frattempo è passato dalla Fast Lane per cambiare gli occhiali ed è scivolato dalla sesta alla nona piazza. Invariata la classifica nelle prime cinque posizioni.

-10′ Allungo quasi definitivo di Tim Gajser!! Lo sloveno ha accumulato oltre 10″ di margine su Febvre ed ora può cominciare a gestire questo grande vantaggio.

-15′ Piccolo errore per Gajser, che resta però in sella e conserva la prima posizione di questa gara-1 con 4″ di vantaggio su Febvre, mentre Cairoli è decisamente più staccato in terza piazza.

-20′ Gajser saldamente in testa alla gara davanti a Febvre, Cairoli, Seewer e Tonus. Fuori dalla top10 gli altri azzurri.

-25′ Gajser va subito in fuga imponendo un ritmo devastante, mentre il francese Febvre risale in seconda piazza scavalcando il nostro Tony Cairoli.

12.15 SI PARTE PER GARA-1!!! Holeshot per Tim Gajser, ma c’è un ottimo start anche per Cairoli che è 2°!!

12.10 Notizia dell’ultima ora è l’esclusione dal GP di Lommel per Jorge Prado (3° in campionato), risultato positivo al test per Covid-19.

12.05 Si gareggia oggi per la terza volta in otto giorni sulla sabbia dell’impegnativo tracciato di Lommel, in attesa di sbarcare in Italia per affrontare a Pietramurata le ultime tre tappe del campionato. Nella classe regina MXGP i fari sono tutti puntati su Tim Gajser, ormai saldamente al comando della classifica generale e quindi molto vicino alla riconferma sul trono iridato dopo il trionfo del 2019.

12.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta di gara-1 del GP di Lommel 2020, quindicesimo round stagionale del Mondiale Motocross e ultimo atto del trittico belga.

Presentazione GP Lommel MXGP – Classifica Mondiale MXGP – Programma odierno

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lommel 2020, quindicesimo round stagionale del Mondiale Motocross e ultimo atto del trittico belga. Si gareggia oggi per la terza volta in otto giorni sulla sabbia dell’impegnativo tracciato di Lommel, in attesa di sbarcare in Italia per affrontare a Pietramurata le ultime tre tappe del campionato. Nella classe regina MXGP i fari sono tutti puntati su Tim Gajser, ormai saldamente al comando della classifica generale e quindi molto vicino alla riconferma sul trono iridato dopo il trionfo del 2019.

Lo sloveno della Honda deve semplicemente gestire il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori, senza forzare eccessivamente e cercando di limitare il numero di cadute nel corso delle giornate di gara. Al momento, con otto manche e quattro round ancora da disputare, Gajser può vantare 55 punti di margine sull’azzurro Tony Cairoli, 57 sullo spagnolo Jorge Prado e 72 sullo svizzero Jeremy Seewer. Questi quattro, insieme al francese Romain Febvre e al padrone di casa belga Brian Bogers, sono gli attesi protagonisti quest’oggi nelle zone alte della classifica per le due manche di gara in programma. L’Italia punta ad un buon piazzamento in zona punti anche con Ivo Monticelli e Michele Cervellin.

Il programma odierno si apre alle ore 12.15 con lo start di gara-1, mentre la seconda manche della MXGP scatterà alle ore 15.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere nemmeno un minuto dello spettacolo del motocross sulla sabbia di Lommel: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Infront