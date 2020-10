Motocross, risultato GP Lommel MXGP 2020: Tim Gajser vince anche in gara-2 e allunga nel Mondiale. Cairoli 10°

Neanche una caduta nelle prime fasi di gara-2 del GP di Lommel (Belgio), round del Mondiale 2020 di MXGP di Motocross, ha fermato lo sloveno Tim Gajser. L’alfiere della Honda vince la seconda manche e di conseguenza fa sua la prova belga con 18″740 di margine sul francese Romain Febvre (Kawasaki), che aveva sperato a un certo punto di centrare il bersaglio grosso, ma poi autore anch’egli di un errore si è dovuto accontentare della seconda piazza. A completare il podio lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 23″084.

Una manche molto complicata per via delle condizioni atmosferiche complicate: sabbia pesante per la pioggia e i canali tramutati in trappole per i centauri. Non facile quindi raggiungere il traguardo e non semplice la gestione fisica della run. Lo può confermare Tony Cairoli che ha concluso solo in decima posizione, dopo una partenza non brillante e una caduta nelle fasi concitate. Per il siciliano, quindi, un piazzamento che gli fa perdere ulteriori punti in classifica generale, visto che Gajser è sempre più primo a quota 583, con 74 lunghezze di margine sul pilota italiano. A tre GP dalla conclusione, una distanza quasi incolmabile.

Tornando alla cronaca, troviamo nella top-10 il francese Gautier Paulin (Yamaha) a 30″972, lo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha) a 55″849, il belga Clement Desalle (Kawasaki) a 1’10″025, l’olandese Brian Bogers (KTM) a 1’25″726, l’altro belga Brent Van Doninck (Husqvarna) a 1’31″433, il francese Jordi Tixier (KTM) a 1’36″101 e Cairoli (KTM) a 1’49″623. Per quanto riguarda il resto degli italiani, Ivo Monticelli ha concluso 17° su GasGas e Michele Cervellin 29° su Yamaha.

CLASSIFICA GARA-2 GP LOMMEL 202 MXGP

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 36:31.050 0.000 47.846 25

2 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 36:49.790 18.740 47.440 22

3 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:54.134 23.084 47.347 20

4 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 37:02.022 30.972 47.179 18

5 4 TONUS, Arnaud SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 37:26.899 55.849 46.656 16

6 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 37:41.075 1:10.025 46.364 15

7 189 BOGERS, Brian NED KNMV Marchetti Racing Team KTMKTM 37:56.776 1:25.726 46.044 14

8 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Husqvarna 38:02.483 1:31.433 45.929 13

9 911 TIXIER, Jordi FRA FFM JT911 KTM racing team KTM 38:07.151 1:36.101 45.835 12

10 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 38:20.673 1:49.623 45.566 11

11 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR PAR Homes RFX HusqvarnaHusqvarna 38:29.887 1:58.837 45.384 10

12 53 WALSH, Dylan GBR MNZ JM Honda Racing Honda 38:40.752 2:09.702 45.172 9

13 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 38:41.995 2:10.945 45.147 8

14 88 VAN DER VLIST, Freek NED KNMV KTM 38:42.876 2:11.826 45.130 7

15 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 35:03.240 -1 Lap 46.728 6

16 7 LEOK, Tanel EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 36:32.915 1:29.675 44.817 5

17 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 36:33.046 1:29.806 44.814 4

18 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 36:36.286 1:33.046 44.748 3

19 811 STERRY, Adam GBR ACU Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 36:36.949 1:33.709 44.735 2

20 152 PETROV, Petar BUL BMF Team VRT Nordpesca Holland KTM 36:37.241 1:34.001 44.729 1

21 232 POTISEK, Milko FRA FFM Yamaha 36:43.863 1:40.623 44.594 0

22 991 WATSON, Nathan GBR ACU HONDA SR MOTOBLOUZHonda 36:51.003 1:47.763 44.450 0

23 228 EBBEN, Kay NED KNMV KTM 37:04.285 2:01.045 44.185 0

24 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Sarholz Racing TeamKTM 37:07.178 2:03.938 44.128 0

25 311 GEENS, Heikki BEL FMB KTM 39:20.394 -2 Laps 38.861 0

26 555 GURYEV, Artem RUS FMRM JM Honda Racing Honda 19:51.301 -9 Laps 38.499 0

27 302 TOENDEL, Cornelius NOR NMF JWR Racing Honda 14:05.416 -11 Laps 38.750 0

28 17 BUTRON, Jose ESP RFME JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 9:53.469 -13 Laps 33.121 0

29 747 CERVELLIN, Michele ITA FMI SDMCORSE-YAMAHA Yamaha 2:05.418 -16 Laps 0.000 0

