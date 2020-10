MXGP, GP Lommel 2020: si chiude il trittico belga, Tony Cairoli vuole recuperare terreno su Tim Gajser

Con il Gran Premio di Lommel, sull’omonimo tracciato fiammingo, si conclude il trittico belga del Mondiale Motocross 2020. Il calendario compresso e ravvicinato non lascia soluzioni di continuità ai protagonisti dello sterrato che, un passo alla volta, sono arrivati al quartultimo appuntamento di una stagione che sta regalando sorprese metro dopo metro e colpi di scena a profusione.

Siamo a otto manche dal termine, quindi 200 punti sono ancora in palio tra l’ultima prova di Lommel e le tre di Pietramurata. Ogni errore si pagherà a caro, se non carissimo, prezzo e ogni successo darà un colpo importante alla classifica ed al morale dei rivali. La pressione è indicibile e anche il leader della graduatoria generale, Tim Gajser, non ne è esente. Il campione del mondo in carica, infatti, mercoledì nel Gran Premio di Limburg ha sprecato una grossa chance in gara-2, cadendo appena era salito al comando. Danni limitati con il quarto posto finale, ma la sensazione è che, senza quello scivolone, il campionato sarebbe già stato ampiamente nelle sue mani. Non che non lo sia già ora, ma ogni dettaglio può fare la differenza.

Loading...

Loading...

Lo sloveno nativo di Poetovio guarda tutti dall’alto in basso con 533 punti ed un margine corposo di 55 nei confronti del nostro Tony Cairoli. In terza posizione troviamo un arrembante Jorge Prado con 476 punti, a 2 lunghezze dal nove volte campione del mondo, e la sensazione che il futuro sia suo, con una qualità davvero eccezionale nonostante i suoi 19 anni. Il nativo di Lugo, in Spagna, è cresciuto tantissimo nel corso dell’annata, fino a vincere la tappa di casa e quella di Limburg nelle ultime tre uscite.

Saranno loro tre a battagliare sia domenica a Lommel, sia nel trittico di Pietramurata. Tre fuoriclasse che arrivano a questo rush finale con stati d’animo assolutamente differenti. Il portacolori della Honda ha oltre un round di margine sugli inseguitori e ha la consapevolezza di essere il più forte in questo momento. Tony Cairoli ha dalla sua una grande esperienza, ma il fisico inizia a pagare il suo conto, e non solo per colpa delle gare una dietro l’altra. Qualche acciacco di troppo, non ultimo al ginocchio, non permettono al nativo di Patti di essere al 100% in questo momento, mentre Jorge Prado cavalca l’onda. Lo spagnolo non ha nulla da perdere, è letteralmente on fire e ci prova, e ci proverà fino in fondo. Chi uscirà vincitore dal Gran Premio di Lommel?

Foto: Valerio Origo