LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA:alle 11.20 la gara, gli italiani sfidano Arenas e Ogura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

10.52 Inizia ufficialmente l’avvicinamento verso il quartultimo appuntamento della stagione per una corsa che metterà in palio 25 punti davvero pesantissimi a livello di classifica generale.

10.50 Buongiorno e bentornati ad Aragon, tra 30 minuti prenderà il via l’attesissimo Gran Premio di Teruel 2020 della Moto3

9.45 Grazie per la cortese attenzione, a più tardi per la gara che prenderà il via alle ore 11.20.

9.43 Si conclude qui il warn-up della Moto3 che ha messo in mostra un eccellente Tony Arbolino che sembra avere il miglior passo di tutto il lotto. Bene anche Arenas e Ogura, mentre Vietti è vicino

9.42 RIEPILOGO TEMPI WARM-UP MOTO3

1 14 T. ARBOLINO 1:58.867 2 12 F. SALAC +0.168 3 75 A. ARENAS +0.247 4 24 T. SUZUKI +0.303 5 79 A. OGURA +0.348 6 13 C. VIETTI +0.405 7 40 D. BINDER +0.468 8 7 D. FOGGIA +0.470 9 52 J. ALCOBA +0.480 10 21 A. LOPEZ +0.580

9.41 Non migliora nessuno nell’ultimo tentativo. Tony Arbolino chiude in vetta il warm-up davanti a Salac, Arenas, Suzuki, Ogura e Vietti.

9.40 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE IL WARM-UP DELLA MOTO3. Andiamo a vedere gli ultimissimi crono in pista. Vietti inizia con i suoi due settori iniziali migliori.

9.39 Ancora un giro da record in ogni settore per Arbolino che chiude in 1:58.907 e non migliora per soli 40 millesimi. Salac vola in seconda posizione a 168 millesimi, terzo Arenas a 247.

9.38 Si apre un altro giro per tutti i piloti, Arbolino ancora record nel T1 per 13 millesimi, risponde Binder con 39. Arenas accusa solo 26 millesimi, Vietti 151 al T2.

9.37 Arbolino procede con i record in tutti i settori e taglia il traguardo con il tempo di 1:58.867!! Secondo Arenas a 247 millesimi, terzo Suzuki a 303, quinto Vietti a 405

9.36 Suzuki si mette in seconda posizione a 241 millesimi, terzo Vietti a 264, quarto Arenas a 305, mentre Arbolino riparte ed è di nuovo record per 131 millesimi nel T1!

9.35 Arbolino arriva al T3 con 185 millesimi di vantaggio e chiude in 1:59.008 togliendo altri 164 millesimi al suo tempo precedente. Che ritmo per il milanese!

9.34 Arbolino piazza di nuovo i record nei primi due settori, rispondono Arenas e Foggia. Anche Ogura su ottimi tempi nel suo sesto giro.

9.33 Arenas piazza il record nel T1, quindi i migliori parziali personali e chiude in 1:59.313 ed è quarto a 141 millesimi da Arbolino che lima 18 millesimi al suo tempo precedente.

9.32 Arenas si fa finalmente vedere, con un ottavo posto a 593 millesimi da Arbolino che riparte per il quinto giro.

9.31 I primi hanno alzato tutti il ritmo, mentre Toba risale in quarta posizione a 344 millesimi, con Garcia sesto a 469.

9.30 McPhee quarto a 404 millesimi da Arbolino, sesto Fernandez a 752.

9.29 Ci pensa Oncu a scendere per primo sotto i 2 minuti, in 1:59.994, ma ora è Arbolino che domina in 1:59.190 con 82 millesimi su Vietti, quindi 147 su Foggia.

9.28 Fernandez si inserisce di nuovo in terza posizione con lo stesso tempo di Arbolino. Toba quinto a 398 millesimi, sesto Ogura a 551.

9.27 Ora si porta in vetta Vietti in 2:00.112 poi Arenas a 190 e Arbolino a 247

9.26 Tutti pronti ad abbattere il primo tempo di Raul Fernandez che, a sua volta, inizia il T1 con 3.7 di margine.

9.25 Raul Fernandez, poleman di ieri, fa segnare il tempo di 2:05.693 assolutamente interlocutorio.

9.24 Niccolò Antonelli è ancora fermo ai box, mentre i primi piloti stanno per chiudere il tentativo iniziale

9.23 Dopo qualche istante ecco tutto il gruppo che entra in azione! La pista spagnola si anima anche se le condizioni sono ancora ben lontane da quelle che vedremo alle ore 11.20.

9.22 Il primo a scendere in pista è Raul Fernandez, da solo! Solamente Yamanaka è in azione ora. I piloti se la prendono comoda?

9.21 Mentre i primi piloti scendono in pista, ecco uno sguardo del MotorLand

All to play for in all three championships, with the next chapter about to be written! 👀 It’s race day everybody! 🙌#AlcanizGP 🏁 pic.twitter.com/TqdF9HsOuO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2020

9.20 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA IL WARM-UP DELLA MOTO3!!!!!!

9.18 Vedremo come si comporterà Albert Arenas, davvero in palla in questo fine settimana, con un Ai Ogura che sembra tornato ai suoi livelli

9.16 Sarà un warm-up di grande importanza per gli italiani che dovranno trovare il giusto assetto in ottica gara. Arbolino e Vietti sembrano ottimi sul giro secco, proveranno quindi a ribadirsi anche in gara

9.14 La giornata di ieri ha visto la pole position di uno straordinario Raul Fernandez che, per una volta, proverà a non crollare in gara. Splendida prima fila per Tony Arbolino e Celestino Vietti, quindi Gabriel Rodrigo, Albert Arenas e Ayumu Sasaki sono in seconda fila. Jaume Masià è settimo, Dennis Foggia 12mo, mentre Johan McPhee è 17mo. Più indietro Andrea Migno e Niccolò Antonelli.

9.12 LA GRIGLIA DI PARTENZA DI OGGI AD ARAGON

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 230.5 1’57.199

2 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 241.3 1’57.430 0.231 / 0.231

3 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.5 1’57.544 0.345 / 0.114

4 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 241.8 1’57.561 0.362 / 0.017

5 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 233.0 1’57.676 0.477 / 0.115

6 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 235.0 1’57.709 0.510 / 0.033

7 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 240.8 1’57.811 0.612 / 0.102

8 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 231.5 1’57.822 0.623 / 0.011

9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 237.6 1’57.837 0.638 / 0.015

10 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 231.0 1’57.849 0.650 / 0.012

11 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 234.5 1’58.011 0.812 / 0.162

12 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 238.1 1’58.022 0.823 / 0.011

13 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.5 1’58.029 0.830 / 0.007

14 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 228.6 1’58.076 0.877 / 0.047

15 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 232.5 1’58.186 0.987 / 0.110

16 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 237.1 1’58.205 1.006 / 0.019

17 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 233.5 1’58.328 1.129 / 0.123

18 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 235.0 1’58.398 1.199 / 0.070

9.10 Dieci minuti al via del warm up. Al momento sulla pista spagnola sole pieno ma temperatura di 11 gradi per l’aria e 13 per l’asfalto. Non certo quello che i piloti si troveranno ad affrontare in gara.

9.09 In vetta alla classifica generale rimane sempre lo spagnolo Albert Arenas, reduce dal settimo posto nella prima prova del MotorLand, quindi seconda posizione per il nipponico Ai Ogura con 131 punti, mentre è terzo Celestino Vietti con 126, quarto il rientrante Tony Arbolino. Siamo ormai nel rush finale e ogni dettaglio può fare la differenza. La pressione inizia a farsi sentire, e lo si è visto anche domenica scorsa, con i favoriti che, tutti, hanno mancato completamente la gara.

9.07 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO3

1 Albert ARENAS KTM SPA 144

2 Ai OGURA Honda JPN 131

3 Celestino VIETTI KTM ITA 126

4 Tony ARBOLINO Honda ITA 115

5 John MCPHEE Honda GBR 109

6 Jaume MASIA Honda SPA 108

7 Raul FERNANDEZ KTM SPA 89

8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83

9 Darryn BINDER KTM RSA 82

10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 77

11 Romano FENATI Husqvarna ITA 70

12 Dennis FOGGIA Honda ITA 69

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 56

14 Andrea MIGNO KTM ITA 47

15 Sergio GARCIA Honda SPA 37

16 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 33

9.04 Come sempre si partirà con il warm-up che concederà gli ultimi 20 minuti a team e piloti per gli ultimi dettagli da modificare e, soprattutto, decidere quali gomme montare alle ore 11.20 per la gara

9.02 Inizia ufficialmente la giornata del MotorLand che ci condurrà verso il quartultimo appuntamento della stagione con le tre gare di oggi

9.00 Buongiorno e benvenuti ad Aragon, tra 20 minuti prenderà il via il warm-up della Moto3

La presentazione del weekend del GP di Teruel – La classifica del Mondiale Moto3 – Programma e tv del fine settimana – Tony Arbolino torna in azione – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP3 di ieri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leggera è pronta per la seconda domenica del MotorLand che metterà in palio altri 25 punti letteralmente pesantissimi. Si inizierà questa mattina con il warm-up delle ore 9.20 (gli ultimi venti minuti a disposizione di team e piloti per trovare il giusto assetto alle rispettive moto) mentre la gara prenderà il via alle ore 11.20, anzichè alle canoniche ore 11.00.

La giornata di ieri ha visto la pole position di uno straordinario Raul Fernandez che, per una volta, proverà a non crollare in gara. Splendida prima fila per Tony Arbolino e Celestino Vietti, quindi Gabriel Rodrigo, Albert Arenas e Ayumu Sasaki sono in seconda fila. Jaume Masià è settimo, Dennis Foggia 12mo, mentre Johan McPhee è 17mo. Più indietro Andrea Migno e Niccolò Antonelli.

In vetta alla classifica generale rimane sempre lo spagnolo Albert Arenas, reduce dal settimo posto nella prima prova del MotorLand, quindi seconda posizione per il nipponico Ai Ogura con 131 punti, mentre è terzo Celestino Vietti con 126, quarto il rientrante Tony Arbolino. Siamo ormai nel rush finale e ogni dettaglio può fare la differenza. La pressione inizia a farsi sentire, e lo si è visto anche domenica scorsa, con i favoriti che, tutti, hanno mancato completamente la gara.

La domenica del Gran Premio di Teruel, scatterà con il warm-up delle ore 9.20, mentre la gara scatterà alle ore 11.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera del Motomondiale.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse