Moto3, risultati FP1 GP Teruel 2020: Jaume Masià brucia Fenati, quinto Arbolino, ottavo Vietti

La seconda parte della doppietta di Aragon parte come tutti ci eravamo aspettati, ovvero con temperature più miti rispetto al gelo della scorsa settimana, ed i piloti in grado di spingere in maniera migliore rispetto all’avvio del weekend precedente. Lo ha dimostrato anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Teruel 2020 della Moto3, che ha visto i piloti subito a proprio agio al MotorLand e il miglior tempo di Jaume Masià messo a segno proprio in chiusura del turno. Lo spagnolo ha fatto segnare un ottimo crono, ma alle sue spalle la battaglia non mancherà con enorme equilibrio sul tracciato iberico, con gli italiani pronti a dire la loro anche in questo secondo capito sulla pista di Alcaniz.

Davanti a tutti, quindi, si è piazzato Jaume Masià (Honda Leopard) in 1:58.706 con un crono già nettamente superiore alla FP3 della scorsa settimana e 136 millesimi sul nostro Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) che ha messo in mostra un ottimo passo lungo tutto il corso della sessione. Terzo crono per il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) in 1:58.279 a 203 millesimi. Quarto tempo per il leader della classifica generale, lo spagnolo Albert Arenas (KTM Aspar) in 1:58.519 a 443 millesimi, mentre è quinto Tony Arbolino (Honda Snipers) in 1:58.670 a 594 millesimi. Il milanese, tornato dopo la sospensione della scorsa settimana, ha dimostrato di essere subito a proprio agio sulla pista di Aragon, precedendo anche il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 650 millesimi.

Loading...

Loading...

Completano la top ten lo spagnolo Jeremy Alcoba (Honda Kommerling) settimo a 673 millesimi da Masià, quindi ottavo il nostro Celestino Vietti (Sky Racing team VR46) a 767, nono l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Kommerling) a 827 e il nipponico Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) a 849. Alle sue spalle il compagno di team Niccolò Antonelli in 1:58.934 a 858 millesimi, quindi è quattordicesimo Dennis Foggia (Honda Leopard) a 1.072. Si ferma in ventesima posizione Andrea Migno (Sky Racing team VR46) in 1:59.555 a 1.479, ma il romagnolo è caduto in curva 8 a pochi minuti dalla conclusione e non ha potuto migliorare il suo tempo, dopo essere rimasto in vetta a lungo nel corso di questa FP1. Ventiduesimo Stefano Nepa (KMT Aspar) a 1.528, mentre è ventisettesimo Davide Pizzoli (KTM) a 2.407. Ricordiamo che non può prendere il via al fine settimana del GP di Teruel il suo compagno di scuderia Riccardo Rossi, risultato positivo al Covid-19.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com