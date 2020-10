MotoGP in tv, GP Teruel 2020 2020: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Prosegue la doppietta del MotorLand, e dopo il Gran Premio di Aragon 2020 del Motomondiale, ora tocca al Gran Premio di Teruel. La pista spagnola precederà la prossima doppietta di Valencia, prima della gran chiusura di Portimao. Siamo entrati nel momento clou della stagione: chi andrà a conquistare altri 25 pesantissimi punti in ottica titolo iridato? Attenzione agli orari di tutto il fine settimana, che hanno subito numerose variazioni, sia per evitare il freddo della mattina, sia per evitare sovrapposizioni tra MotoGP e F1.

Nella classe regina ora è Joan Mir in vetta con 121 punti contro i 115 di Fabio Quartararo, i 109 di Maverick Vinales ed i 108 di Andrea Dovizioso. Anche in Moto2 cambio al vertice, con Enea Bastianini che comanda con 155 punti contro i 153 di Sam Lowes ed i 150 di Luca Marini. Nella Moto3, infine, di nuovo in vetta Albert Arenas con 144 punti, mentre Ai Ogura insegue a 131 con Celestino Vietti terzo a 126.

IN TV – Il Gran Premio di Teruel del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) dove la copertura sarà completa e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà le differite di qualifiche e gare. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intero weekend per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP.

PROGRAMMA GP TERUEL 2020 – MOTOMONDIALE

Venerdì 23 ottobre

10.00-10.40 Prove libere 1 Moto3 – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

10.55-11.40 Prove libere 1 MotoGP – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

11.55-12.35 Prove libere 1 Moto2 – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

13.35-14.15 Prove libere 2 Moto3

14.30-15.15 Prove libere 2 MotoGP – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

15.30-16.10 Prove libere 2 Moto2 – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

Sabato 24 ottobre

10.00-10.40 Prove libere 3 Moto3 – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

10.55-11.40 Prove libere 3 MotoGP – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

11.55-12.35 Prove libere 3 Moto2 – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

13.15-13.30 Qualifiche 1 Moto3

13.40-13.55 Qualifiche 2 Moto3

14.10-14.40 Prove libere 4 MotoGP – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

14.50-15.05 Qualifiche 1 MotoGP – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

15.15-15.30 Qualifiche 2 MotoGP – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

15.50-16.05 Qualifiche 1 Moto2

16.15-16.30 Qualifiche 2 Moto2

Domenica 25 ottobre

9.20-9.40 warm-up Moto3 – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

9.50-10.10 warm-up Moto2 – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

10.20-10.40 warm-up MotoGP – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

11.20 Gara Moto3 – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

13.00 Gara MotoGP – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

14.30 Gara Moto2

