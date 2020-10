LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: i britannici cercano il bonus per vincere il torneo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, incontro valevole per la quinta giornata del Guinness Sei Nazioni. Si chiude, dunque, il torneo continentale dopo l’interruzione del torneo continentale a marzo per l’emergenza Covid-18..

Loading...

Loading...

Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo i quattro ko nei quattro turni del torneo e dopo una striscia negativa nel Sei Nazioni che ormai dura dal 28 febbraio 2015, quando l’Italia espugnò Edimburgo. Da allora, però, nel Torneo continentale sono arrivate 26 sconfitte consecutive, cresciute dopo il netto ko per 50-17 contro l’Irlanda a Dublino lo scorso weekend. Di contro, invece, l’Inghilterra è in piena corsa per il titolo e a Roma è obbligata a vincere con il bonus e un ampio margine per provare a superare proprio l’Irlanda, attualmente in vetta.

Rispetto a Dublino Franco Smith cambia solo una pedina, con Jayden Hayward non convocato e al suo posto a estremo rientra Matteo Minozzi, assente con l’Irlanda perché impegnato nella finale di Premiership con i Wasps. Per il resto tutto uguale nel XV titolare, mentre in panchina Gullo Palazzani sostituisce l’infortunato Callum Braley a mediano di mischia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, valevole per la quinta giornata del Sei Nazioni, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.45!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni – LPS