LIVE Islanda-Italia U21, Qualificazioni Europei in DIRETTA: trasferta cruciale per gli azzurrini a Reykjavik

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Islanda-Italia U21 valevole per le qualificazioni Europei 2021, sfida molto difficile per gli azzurrini che dovranno vincere assolutamente per puntare alla qualificazione.

Loading...

Loading...

Per quanto riguarda la formazione Nicolato si trova in una situazione di profonda difficoltà, dovrà fare a meno dei positivi al Covid-19 Bastoni e Carnesecchi. Dunque, in porta andrà Plizzari, la difesa a 4 sarà formata da Adjapong, Lovato (in dubbio), Gabbia e da uno tra lo juventino Frabotta e l’atalantino (attualmente in prestito al Pisa) Varnier, quest’ultimo per avere un centrale difensivo in più. A centrocampo, spazio a Frattesi, Zanellato e Maggiore, quest’ultimi due rispettivamente di Crotone e Spezia. Mentre in avanti, tridente da Serie A con Sottil, Cutrone e Pinamonti.

Per il match il selezionatore dell’Islanda Vidarsson dovrebbe optare per il 4-3-3. Tra i pali Gunnarson, coperto dal quartetto difensivo composto da Sampsted, Porkelsson, Olafsson e Gunnarsson. In centrocampo, Thordarson, Hauksson e Ingimundarson. Mentre in avanti, colui che ha deciso la sfida contro la Svezia, Gudjohnsen supportato da Willumsson e Johannesson.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Islanda-Italia U21, partita valevole per gli Europei di categoria 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 17:30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.