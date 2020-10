Islanda-Italia U21 oggi: orario, tv, streaming, programma, probabili formazioni

Oggi alle 17.30 la Nazionale Under21 di calcio di Paolo Nicolato affronterà a Reykjavik i pari età dell’Islanda. La selezione del Bel Paese, che non potrà contare sull’apporto di Bastoni e di Carnesecchi per via della loro positività al Covid-19, dovrà riscattarsi dopo la brutta sconfitta rimediata nell’ultimo match contro la Svezia. Un 3-0 che fa male, da cancellare assolutamente.

Attualmente, gli azzurrini sono a quota 13 punti nel proprio girone, a tre lunghezze dall’Irlanda in testa, compagine che poi l’Italia affronterà a Pisa martedì 13 ottobre. La formazione di Nicolato, però, non potrà permettersi altri passi falsi, tenuto che gli islandesi grazie al successo contro gli svedesi di settembre sono nuovamente in corsa per staccare il biglietto per la fase finale, essendo a quota 12 punti (uno solo in meno della Nazionale Under21) nel raggruppamento.

PROGRAMMA ISLANDA-ITALIA UNDER21

La partita tra la Nazionale Under21 e l’Islanda sarà trasmessa (ore 17.30) in diretta tv esclusiva su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. OA Sport vi offrirà tutti gli aggiornamenti del caso sull’esito del confronto. Di seguito il programma:

Venerdì 9 ottobre

17.30 Islanda-Italia – Qualificazioni Europei Under21

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ISLANDA-ITALIA UNDER21

Per il match di oggi l’Islanda dovrebbe puntare sul collaudato 4-3-3. Tra i pali Gunnarson, assistito dal poker difensivo formato da Sampsted, Porkelsson, Olafsson e da Gunnarsson. In mezzo al campo, Thordarson, Hauksson e Ingimundarson. Il tridente dovrebbe essere quello già visto contro la Svezia: Gudjohnsen supportato da Willumsson e Johannesson. In casa Italia, come detto precedentemente, Nicolato dovrà rinunciare ai positivi Bastoni e Carnesecchi. La porta azzurra sarà difesa da Plizzari, difesa a quattro composta da Adjapong, Lovato, Gabbia e da uno tra lo juventino Frabotta e l’atalantino (attualmente in prestito al Pisa) Varnier. In mediana, spazio a Fratttesi, Zanellato e Maggiore, mentre in avanti, tris offensivo Sottil, Cutrone e Pinamonti.

Islanda (4-3-3): Gunnarsson; Sampsted, Porkelsson, Olafsson, Gunnarsson; Thordarson, Hauksson, Ingimundarson; Willumsson, Gudjohnsen, Johannesson. All. Vidarsson

Italia (4-3-3): Plizzari; Adjapong, Lovato, Gabbia, Frabotta; Frattesi, Zanellato, Maggiore; Sottil, Cutrone, Pinamonti. All. Nicolato

Foto: LaPresse