LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: scontro diretto che vale il podio per le azzurre!

19:20 Le ragazze allenate da Andrea di Giandomenico cercheranno di dare tutto in un match che si preannuncia importantissimo, se non decisivo per il terzo posto finale.

19:15 Le azzurre dopo il Sei Nazioni si cimenteranno nel torneo di qualificazione per i Mondiali che si dovrebbe disputare a dicembre, anche se ancora tutto è in forse visto il ritorno dell’emergenza Covid-19 in tutta Europa.

19:10 All’Energia Park di Dublino l’Italia arriva da un successo e un ko nei primi due turni del torneo e punta a fare il massimo possibile nei tre match che mancano.

19:05 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Italia, quarta giornata del torneo del Sei Nazioni femminile di rugby.

Dopo il lungo stop imposto dall’intervento al cercine della spalla sinistra, Manuela Furlan tornerà in campo, affiancata da Vittoria Ostuni Minuzzi e Aura Muzzo nel triangolo allargato. Sillari e Rigoni chiudono la trequarti al centro, con Veronica Madia e Sofia Stefano in mediana. Elisa Giordano, Giada Franco e Francesca Sgorbini compongono la terza linea, con Giordana Duca e Sara Tounesi in seconda, mentre la prima linea è formata da Lucia Gai, Silvia Turani e a tallonatore Melissa Bettoni.

Le ragazze allenate da Andrea di Giandomenico cercheranno di dare il massimo in un match che si preannuncia importantissimo, se non decisivo per il terzo posto finale. Sicuramente questa sera le irlandesi partiranno con i favori del pronostico, ma più volte le nostre atlete nella storia recente hanno dimostrato di poter lottare contro chiunque.

Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 19:30, mentre la nostra cronaca in tempo reale comincerà qualche minuto prima con un ampio prepartita. OA Sport vi invita a seguire il match in compagnia della DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

