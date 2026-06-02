LIVE Petrarca-Valorugby, Serie A rugby 2026 in DIRETTA: si assegna lo scudetto!

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale della Serie A Élite 2025-2026! Sul prato di un tutto esaurito Plebiscito di Padova si assegna il 96° titolo di campioni d’Italia; a giocarselo saranno Petrarca Padova e Valorugby Emilia.

La squadra di Reggio Emilia ha conquistato la finale a seguito di un’intensa lotta nella doppia sfida di semifinale contro Viadana. Dopo la sconfitta nella partita di andata (11-17), i diavoli sono riusciti a ribaltare il risultato con una prestazione maiuscola (10-23), con poche sbavature e condotta dall’inizio alla fine. Per Valorugby si tratta della prima finale di campionato della propria storia, anche se nella bacheca gli emiliani possono vantare due Coppe Italia; l’ultima conquistata proprio questa stagione battendo in finale il Petrarca Padova.

Dall’altra parte c’è un Petrarca che conosce bene il peso delle finali. I “tutti neri” si sono laureati campioni d’Italia già quindici volte, l’ultima nella stagione 2023-2024. In semifinale i padovani hanno avuto la meglio sugli storici rivali di Rovigo, battuti sia all’andata che al ritorno in partite molto equilibrate e tirate fino alla fine (9-8 all’andata; 18-16 il ritorno). I veneti avranno il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, oltre alla grande esperienza in partite di tale importanza.

Per il Valorugby Emilia si tratta di una prima volta assoluta, ma il club reggiano non è assolutamente una sorpresa. I diavoli sono stati protagonisti di una stagione straordinaria, impreziosita dalla conquista della Coppa Italia e dal primo posto al termine della regular season. Per Padova l’annata non è stata invece così esaltante; almeno per adesso. La squadra allenata da Victor Jimenez, oltre alla dolorosa sconfitta in finale di coppa, è più volte inciampata in sconfitte inaspettate in campionato, classificandosi a fine stagione al terzo posto. Quella di oggi sarà una sfida che mette di fronte la tradizione vincente e l’esperienza del Petrarca e l’ambizione di un club che sogna di completare una stagione perfetta: ingredienti ideali per una finale che promette spettacolo.

La sfida fra Petrarca Padova e Valorugby Emilia, che assegnerà il titolo di campioni d’Italia 2025-2026, si giocherà al Plebiscito di Padova e avrà inizio alle 18.15. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!