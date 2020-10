Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby femminile: orario, tv, programma, streaming, formazioni

Il Sei Nazioni 2020 di rugby femminile è iniziato domenica 2 febbraio 2020 con l’esordio vincente dell’Italia in trasferta contro il Galles per 15-19. Decisamente meno fortunato il viaggio in Francia per il secondo match della manifestazione, con la sconfitta arrivata con il punteggio di 45-10. Poi è giunta l’emergenza sanitaria ed il torneo è stato sospeso: alla ripresa ci sarà una nuova trasferta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, oggi, sabato 24 ottobre, a Dublino, alle ore 19.30 italiane, in un match che si preannuncia importantissimo, se non decisivo per il terzo posto finale. La sfida è in programma all’Energia Park di Dublino sabato 24 ottobre alle ore 19.30 italiane, e verrà trasmesso in differita tv su Eurosport 2 dalle ore 22.30, mentre la diretta streaming verrà affidata ad Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match valido per il quarto turno del torneo.

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2020

IV giornata

Sabato 24 ottobre ore 19.30 italiane

Dublino, Energia Park

Irlanda v Italia

Differita tv su Eurosport 2 dalle ore 22.30

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15. Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 73 caps) – Capitano

14. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 2 caps

13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 55 caps)

12. Beatrice RIGONI (Valsugana Padova, 41 caps)

11. Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 12 caps)

10. Veronica MADIA (Rugby Colorno, 17 caps )

9. Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 54 caps)

8. Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 41 caps)

7. Giada FRANCO (HBS Colorno, 15 caps)

6. Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 3 caps)

5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 16 caps)

4. Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 14 caps)

3. Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 68 caps)

2. Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 56 caps)

1. Silvia TURANI (FC Grenoble, Francia, 14 caps)

A disposizione

16. Giulia CERATO (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

17. Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

18. Michela MERLO (Kawasaki Rugby Calvisano, 6 caps)

19. Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 20 caps)

20. Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 4 caps)

21. Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 93 caps)

22. Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby Capitolina, 3 caps)

23. Benedetta MANCINI (Unione Rugby Capitolina, 2 caps)

Foto: Pier Colombo