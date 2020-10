LIVE Francia-Irlanda, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: scontro diretto finale che assegna il trofeo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia–Irlanda, quinta e ultima giornata del torneo del Sei Nazioni maschile di rugby. Allo Stade de France di Parigi le due compagini (insieme all’Inghilterra) si giocano la vittoria del prestigiosissimo trofeo, il più lungo della sua gloriosa storia a causa dell’emergenza Covid-19 che ha colpito il Mondo intero. Finalmente si è giunti all’ultimo turno e tutto è ancora incredibilmente incerto.

La classifica vede l’Irlanda prima con 14 punti (+38 nella differenza punti segnati), seguita dall’Inghilterra con 13 (+15) e dalla Francia, anch’essa a 13 (+13). L’unica squadra che può vincere il titolo senza dover guardare agli altri risultati è l’Irlanda: se i ragazzi di Andy Farrell dovessero superare la Francia conquistando il bonus offensivo (cioè segnando almeno 4 mete), allora salirebbero a 19 punti, irraggiungibili da tutte le altre squadre.

Se l’Inghilterra invece dovesse battere l’Italia senza bonus, allora all’Irlanda basterebbe solamente vincere per essere campione (18 punti vs 17), mentre a spuntarla sarebbe la Francia in caso di successo con bonus. Se infine dovesse vincere la Francia, ma senza segnare quattro mete, la squadra transalpina andrebbe a pari punti con l’Inghilterra e tutto dipenderebbe poi dalla differenza punti. Di conseguenza ogni meta, ogni piazzato o trasformazione sarà decisiva.

Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21:05, mentre la nostra cronaca in tempo reale comincerà qualche minuto prima con un ampio prepartita. OA Sport vi invita a seguire il match in compagnia della DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

