Rugby, Sei Nazioni 2020: la Francia batte l’Irlanda e consegna il titolo all’Inghilterra

È l’Inghilterra la squadra campione del Sei Nazioni 2020 di rugby. La vittoria della Francia a Parigi contro l’Irlanda, infatti, premia i britannici che con il successo nel pomeriggio a Roma si laureano campioni. Non riesce il colpo all’Irlanda che cede alla distanza.

È l’Irlanda a spingere a inizio partita, con la consapevolezza che una vittoria varrebbe molto probabilmente il titolo, mentre il netto successo inglese sull’Italia cancella quasi le chance francesi, che dovrebbero vincere con 31 punti di vantaggio. Dopo cinque minuti punizione per l’Irlanda da oltre metà campo, ma il calcio non arriva tra i pali. Al 7’, però, giocata incredibile di Fickou che si libera di due avversari, libera Dupont che schiaccia tra i pali, con Ntamack che trasforma per il 7-0. Subito dopo, però, calcetto di Sexton vicino all’area di meta. Anthony Bouthier anticipa Keenan, ma lo fa buttando direttamente l’ovale fuori. Giallo per l’estremo francese e touche sui 5 metri, ma non concretizza. Insiste l’Irlanda, entra in area di meta ma viene tenuta alta. Ancora gli ospiti, Francia in grande sofferenza, e al 19’ arriva il pick&go con Cian Healy che schiaccia per il pareggio irlandese.

Al 24’ bel calcetto di Sexton, tocca un avversario e touche in attacco per gli ospiti. Al 26’ fallo in ruck dei Blues e l’apertura irlandese mette i tre punti che portano avanti i suoi. Alla mezz’ora, però, cambia di nuovo tutto. Azione confusa della Francia, un pallone che non viene controllato da Stockdale, calcetto e quando François Cros sta involandosi a raccogliere l’ovale in meta viene placcato senza palla da Caelan Doris. Giallo per l’irlandese e meta di punizione per la Francia che torna avanti 14-10. Al 33’ nuovo fallo francese e Sexton che va sulla piazzola per il 14-13 per i padroni di casa. Al 38’ è Romain Ntamack a ristabilire le distanze dalla piazzola, tenendo la Francia avanti. Avanza l’Irlanda nel finale di tempo, conquista una nuova punizione e Sexton sceglie la touche. Ma la Francia difende benissimo e, così, si va al riposo sul 17-13 per i padroni di casa.

Parte bene l’Irlanda, che prova a sfondare, ma appena la Francia prende la palla in mano è spettacolo. Palla a Fickou che con un calcetto supera la difesa irlandese, l’afferra Dupont che con un colpo da maestro libera Ntamack che schiaccia per il 22-13. Soffre la squadra di Farrell e un fallo manda Ntamack sulla piazzola al 48’ e Francia che va sul +12. Bleus che hanno alzato il ritmo in questo avvio di ripresa e domina territorialmente e come possesso. Ancora un fallo irlandese al 52’ e Ntamack fissa il punteggio sul 28-13. Prova a reagire l’Irlanda, ora chiamata a un’impresa per vincere e conquistare il titolo. Ma i padroni di casa sono perfetti in difesa, rubano anche una touche difensiva vicino ai 5 metri e anzi rischiano di andare loro a marcare la meta del bonus. Meta che, invece, quasi all’ora di gioco viene firmata da Robbie Henshaw con un’azione personale di potenza al largo e match riaperto a 20 minuti dalla fine con il punteggio fissato sul 28-20.

Ora è battaglia dura a Parigi, con la Francia che vuole portare a casa una vittoria di peso e l’Irlanda che è chiamata a segnare due mete per laurearsi campione. Un fallo francese riporta Stander e compagni nei 22 transalpini, ma la touche viene persa e nulla di fatto. Al 70’ match chiuso. Ntamack con un calcio di classe si libera della difesa irlandese, passa la palla a Virimi Vakatawa che schiaccia tra i pali e punteggio che va sul 35-20. A tempo scaduto arriva la meta di Stockdale, ma serve solo a fissare il punteggio sul 35-27.

Foto: LaPresse