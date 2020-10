LIVE Fortitudo Bologna-Bamberg 7-12, Champions League basket in DIRETTA: avvio convincente del Brose

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14-16 Da una parte sbaglia l’alley oop Sabatini per Withers, dall’altra transizione velocissima per la schiacciata di Michele Vitali.

Loading...

Loading...

14-14 BANKS! Penetrazione e parità, 7 per lui!

0/2 Kravish.

Fallo di Mancinelli sul tiro di Kravish che va in lunetta.

12-14 MANCINELLI! Prende la linea sinistra di penetrazione, con la finta manda tutti fuori fase e appoggia!

10-14 Banks da otto metri!

7-14 Facile transizione veloce di Bamberg, affonda a una mano Fieler ed è time out Sacchetti.

Il problema è legato al tabellone dell’Unipol Arena, dov’è scomparso tutto. Si riparte ora con quel che c’è sul campo.

Qualche problema al tavolo, gioco fermo a 5’19” dalla fine del primo quarto.

7-12 Mancinelli con la tripla di tabella dal mezzo angolo.

4-12 Brutta persa Bologna, appoggio facile di Larson senza nessuno contro.

4-10 Spara da tre Vitali, +6 Bamberg dopo tre minuti.

4-7 Layup facile di Larson.

4-5 BANKS! Ma il canestro è all’80% di Sabatini che porta via la palla a Michele Vitali per poi andare in contropiede e servire il suo compagno.

2-5 Sengfelder battaglia sotto canestro e realizza.

2-3 Arrivano i primi due della Fortitudo con Withers dopo il tiro di Mancinelli neanche arrivato al ferro.

0-3 Stepback e tripla di Larson, al quarto tiro della partita nel complesso.

Primo possesso Bamberg,

20:29 Squadre alle loro panchine, si sta per iniziare!

20:28 QUINTETTI – BOLOGNA: Banks Aradori Sabatini Mancinelli Withers BAMBERG: Ogbe Vitali Sengfelder Kravish Larson

20:26 Arbitri gli sloveni Krejic e Zupancic e lo slovacco Kukelcik. Terminata la presentazione.

20:25 Oltre a Happ non c’è nemmeno Tre’Shaun Fletcher, e quindi la Fortitudo ha solo Banks e Withers come stranieri oggi.

20:23 Ecco in arrivo la presentazione delle due squadre. Fortitudo che va in campo con una maglia a tinte rossoblu, per tributo alla città di Bologna.

20:20 Dieci minuti all’inizio!

20:15 Ricordiamo che questa partita si disputa a porte chiuse, per effetto delle recenti disposizioni del DPCM in materia sportiva, ed è la prima in assoluto a disputarsi in Italia, in campo internazionale cestistico, con l’attuale situazione.

20:10 Cominciata da poco l’altra sfida del girone F, quello della Fortitudo, con il Pinar Karsikaya avanti a Bilbao per 9-14 poco oltre metà primo quarto.

20:05 Vigilia, anche immediata, molto condizionata da parecchi problemi in casa biancoblu: prima l’infortunio di Happ, poi un membro del gruppo squadra positivo al Covid-19 di cui si è saputo soltanto poco fa. Una situazione, quella della Effe, che già la vede in campo con soltanto tre stranieri di fronte a una squadra che sta anch’essa cercando una propria identità.

20:00 Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ritorno in Europa della Fortitudo dopo oltre 11 anni. Dall’altra parte del campo alla Unipol Arena c’è il Brose Bamberg.

La presentazione – Lo stop di Ethan Happ

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del debutto della Fortitudo Bologna in Basketball Champions League: alla Unipol Arena arriva il Brose Bamberg, uno dei club dalla storia recente più importante in Germania.

11 anni: tanto è durata l’assenza dall’Europa della Effe, che nello stesso anno in cui la retrocessione segnò l’inizio di un’infinita serie di peripezie partecipò all’Eurocup. La ripartenza, però, è di quelle non semplicissime, se non altro per gli avvenimenti recenti nell’infermeria: Ethan Happ dovrà rimanerci per tre settimane, mentre c’è ben più di qualche dubbio sulla presenza di Matteo Fantinelli, che domenica contro Milano non ha giocato e che ieri ha lavorato a parte.

Dall’altra parte, Bamberg arriva da una brutta sconfitta in Supercoppa di Germania contro il Ludwigsburg, un 72-99 che è il primo KO nelle prime tre giornate. Squadra dall’età media decisamente giovane, con i più anziani che hanno 28 anni, è quella dov’è andato quest’anno a militare Michele Vitali, alla sua prima esperienza tedesca dopo averne vissuta già una in Spagna ad Andorra.

Non è la prima volta che Fortitudo e Bamberg si incrociano: 15 anni fa, infatti, le due squadre si sono trovate di fronte in ben altro contesto, quello dell’Eurolega. La Effe veniva dal primo scudetto, mentre dall’altra parte si trattava dell’ultimo anno come GHP prima dell’era Brose. In entrambe le partite della regular season il risultato fu netto a favore dei bolognesi, 94-64 all’andata e 67-76 al ritorno, ma quella odierna, chiaramente, è un’altra storia. Nella quale, però, un sopravvissuto di allora c’è: Stefano Mancinelli.

Fortitudo Bologna-Brose Bamberg inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo