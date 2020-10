Basket: la Fortitudo Bologna perde Ethan Happ per almeno tre settimane

Alla vigilia del debutto in Basketball Champions League contro il Brose Bamberg, la Fortitudo Lavoropiù Bologna deve incassare la brutta notizia della perdita di Ethan Happ per non meno di tre settimane. Il centro della squadra di coach Meo Sacchetti si è procurato, durante il match contro l’Olimpia Milano, un’infrazione del capitello radiale dopo un contatto con Gigi Datome.

Nel comunicato che riporta i tempi di recupero (tre, o anche quattro settimane), la Fortitudo specifica inoltre che il giocatore dovrà indossare un tutor protettivo per un periodo compreso tra i 7 e i 10 giorni. Fino a questo momento le sue medie sono di 10.8 punti, 9 rimbalzi e 4.4 assist in 28.4 minuti a gara.

La formazione di coach Meo Sacchetti rimane così con soli tre stranieri a roster, Todd Withers, Tre’Shaun Fletcher e Adrian Banks; sono in via di affievolimento le voci di mercato che volevano un interesse per Wesley Saunders, in uscita dall’AS Monaco. Il fattore economico, rilanciato dal presidente Christian Pavani, assume in questo momento un ruolo importante nel club.

