LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: prove libere in tempo reale a Portimao

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Portogallo 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. Per la prima volta nella storia la massima categoria automobilistica sbarca su questo velocissimo tracciato lusitano e si preannuncia grande spettacolo nel corso del weekend, caratterizzato anche da temperature miti considerando che siamo ad autunno inoltrato. I piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con la pista e per effettuare la prima messa a punto in vista delle qualifiche e della gara.

La Mercedes si presenta come sempre con tutti i favori del pronostico. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono gli uomini da battere, il britannico è il leader della classifica generale e vuole compiere un passo ulteriore verso la conquista del settimo titolo iridato, ma il finlandese proverà a contrastarlo. La Ferrari cercherà di ottenere un risultato positivo con Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Attenzione alla Red Bull di Max Verstappen, desideroso di insidiare le due Frecce d’Argento.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Portogallo 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse