F1, GP Portogallo 2020: risultati e classifica FP1. Valtteri Bottas il più veloce, Hamilton 2°. Leclerc 4°, Vettel 11°

Oggi, venerdì 23 ottobre, ha preso il via il weekend del GP del Portogallo, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Portimao a una giornata importante per i piloti e i team che hanno cercato di trovare l’assetto giusto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica già dalla FP1. Il Portogallo, a distanza di 24 anni, torna a essere teatro di un round del Mondiale di F1. La pandemia globale ha costretto gli organizzatori del Circus a rivedere tutto il calendario e il tracciato di Portimao è stato inserito per disputare questo appuntamento iridato. Un fine settimana inedito per il Circus delle quattro-ruote, tenendo conto che su questa pista non si è mai corso, visto e considerato che quando il campionato ha corso in terra andalusa la sede della tappa era l’Estoril. Di seguito la classifica del primo turno di prove libere:

CLASSIFICA FP1 GP PORTOGALLO 2020 – F1

Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.410 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.339 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.781 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.899 6

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.955 5

6 Carlos SAINZ McLaren+1.031 5

7 Sergio PEREZ Racing Point+1.497 4

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.544 5

9 Daniel RICCIARDO Renault+1.648 3

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.714 4

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.790 6

12 Lando NORRIS McLaren+1.797 5

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.868 5

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.436 5

15 Lance STROLL Racing Point+2.544 4

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.599 5

17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.759 5

18 George RUSSELL Williams+2.964 6

19 Esteban OCON Renault+3.263 5

20 Nicholas LATIFI Williams+3.644 9

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse