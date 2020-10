F1, la Ferrari sorprende nelle FP3 del GP Eifel 2020: Charles Leclerc è 3°, Sebastian Vettel 5°!

Finalmente sulla GP-Strecke del Nürburgring è stato possibile scendere in pista! La nebbia, che ieri aveva impedito lo svolgimento di entrambe le sessioni di prove libere, ha lasciato spazio a condizioni meteo di bel tempo. Con le eliambulanze completamente operative, si è potuto disputare il turno di free practice del sabato, diventato improvvisamente cruciale per decidere gli assetti delle monoposto in vista delle qualifiche del pomeriggio e della gara di domani.

Come d’abitudine, c’è una Mercedes davanti a tutti. Si tratta di quella di Valtteri Bottas, velocissimo e molto incisivo. Il finlandese ha fermato i cronometri sull’1’26”225, superando il compagno di squadra Lewis Hamilton di poco più di un decimo di secondo. Tra la sorpresa generale, la vettura più vicina alle “Frecce Nere” è stata una Ferrari! Nel finale della sessione le Rosse si sono dimostrate particolarmente incisive sul giro secco, in quanto Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno realizzato rispettivamente il terzo e il quinto tempo, pagando 456 e 813 millesimi. Fra le due monoposto di Maranello si è infilata la Red Bull di Max Verstappen.

Dunque una Ferrari oltremodo competitiva per gli standard del 2020, in quanto mai si erano visto un Cavallino Rampante così in forma in una sessione disputata sull’asciutto. Si può quindi guardare con una certa fiducia alle qualifiche. Vedremo entrambe le Rosse in Q3? Lo scopriremo tra poche ore. Va rimarcato come Lance Stroll non sia sceso in pista. Secondo fonti spagnole, il canadese sarebbe risultato positivo al Covid-19. La Racing Point ha semplicemente annunciato che il pilota non si sente molto bene e che Nico Hülkenberg è in arrivo al Nürburgring.

GP EIFEL 2020 – RISULTATO FP3

1 V. Bottas Mercedes 1’26″225 2 L. Hamilton Mercedes 1’26″361 3 C. Leclerc Ferrari 1’26″681 4 M. Verstappen Red Bull 1’26″896 5 S. Vettel Ferrari 1’27″038 6 L. Norris McLaren 1’27″167 7 S. Perez Racing Point 1’27″245 8 D. Ricciardo Renault 1’27″392 9 A. Albon Red Bull 1’27″449 10 P. Gasly AlphaTauri 1’27″528 11 E. Ocon Renault 1’27″634 12 D. Kvyat AlphaTauri 1’27″795 13 C. Sainz McLaren 1’27″924 14 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’27″956 15 R. Grosjean Haas 1’28″115 16 K. Magnussen Haas 1’28″293 17 G. Russell Williams 1’28″343 18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’28″370 19 N. Latifi Williams 1’28″941 20 L. Stroll Racing Point No Time

Foto: La Presse